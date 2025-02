Symboles boursiers

GIB.A (TSX)

GIB (NYSE)

cgi.com/fr/salle-de-presse

LONDRES, Royaume-Uni, le 25 févr. 2025 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB) a conclu l'acquisition annoncée précédemment de BJSS, une firme de conseil en technologie et en ingénierie de premier plan au Royaume-Uni. L'acquisition s'inscrit dans la stratégie de CGI de bonifier ses services de conseil et de stimuler l'innovation en infonuagique, en intelligence artificielle, en analyse de données et en ingénierie logicielle pour ses clients des secteurs commerciaux et publics.

« Nous sommes ravis d'accueillir tous les nouveaux venus de BJSS. Leur expertise approfondie en ingénierie numérique rehausse la capacité collective de CGI à offrir des solutions technologiques de pointe ainsi que des services de conseil aux clients du Royaume-Uni, a déclaré Tara McGeehan, présidente de CGI au Royaume-Uni et en Australie. En intégrant la vaste expertise technique et la forte présence de BJSS sur le marché, CGI continue de renforcer sa capacité à aider les clients à composer avec des transformations numériques complexes, à accélérer l'innovation et à obtenir des résultats d'affaires tangibles en fonction de leurs objectifs stratégiques. »

Les compétences et expériences complémentaires des 2 400 professionnels de BJSS s'ajouteront au réseau mondial des 91 000 conseillers et professionnels de CGI. Le nombre d'employés de CGI au Royaume-Uni se chiffrera à plus de 8 500. L'intégration de BJSS aux activités de CGI au Royaume-Uni permettra d'offrir davantage de services et de collaborer plus étroitement avec les clients, en particulier du côté du commerce de détail, des services financiers, des soins de santé, de l'énergie et du secteur public.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 91 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2024, CGI a généré des revenus de 14,68 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

SOURCE CGI inc.

Pour plus de renseignements : Investisseurs : Kevin Linder, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 905 973-8363; Médias mondiaux ; Andrée-Anne Pelletier, Cheffe de service, Relations avec les médias, [email protected], +1 438 468-9118; Médias locaux : Paul Butler, Chef de service, Communications externes, Royaume-Uni, [email protected], +44 (0)7920 784199