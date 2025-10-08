Symboles boursiers

Sécuriser et moderniser le réseau électrique de la Suède pour répondre à la demande actuelle et future

STOCKHOLM, le 8 oct. 2025 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB), l'une des plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, a été choisie par Svenska kraftnät, l'exploitant du réseau national de transport d'électricité en Suède, dans le cadre d'une entente-cadre pluriannuelle. Cet accord porte sur la prestation de services de conseil en TI dans des domaines tels que l'architecture, le leadership et la sécurité, qui sont essentiels pour accroître améliorer la capacité de transport d'électricité de la Suède et mettre en place une infrastructure énergétique résiliente.

« Contribuer à renforcer les fondements numériques de l'une des infrastructures publiques les plus essentielles de Suède est à la fois une responsabilité et une occasion que nous saisissons pleinement. Nous sommes impatients de collaborer avec Svenska kraftnät afin de développer des solutions qui répondent non seulement aux exigences actuelles, mais qui contribuent également à façonner l'infrastructure énergétique de demain », déclare Rakesh Kapoor, vice-président principal et responsable de l'unité d'affaires Stockholm et Centre de la Suède. « En combinant notre expertise mondiale et notre forte présence locale, nous souhaitons contribuer à la mise en place d'un système énergétique encore plus sûr, accessible et prêt pour l'avenir. »

Svenska kraftnät gère et développe le réseau national de transport d'électricité suédois, qui comprend environ 17 500 km de lignes électriques, quelque 175 postes de transformation et de commutation, ainsi que plusieurs interconnexions internationales essentielles. Avec des investissements prévus totalisant 210 milliards SEK jusqu'en 2035, l'agence joue un rôle central dans la mise en place d'un système électrique robuste, durable et compétitif. La portée de cette mission présente des défis considérables, qu'il s'agisse de répondre à la demande énergétique croissante ou de mener la transition énergétique en étroite coordination avec les partenaires nordiques et européens.

Grâce à cet accord, CGI renforce sa position de chef de file dans le secteur de l'énergie et des services publics en Suède, tant dans le domaine des services de conseil que dans celui des solutions système. CGI a notamment déployé sa plateforme exclusive AgileDXMC, qui permet l'intégration centrale des données sur plusieurs marchés européens de l'électricité et offre une solution efficace, sécurisée et évolutive pour la gestion des données énergétiques entre les différentes parties prenantes. L'entreprise apporte également une solide expérience dans l'accompagnement des agences gouvernementales, des entités publiques et des clients du secteur privé dans le domaine de l'énergie, notamment en matière de transformation numérique, de sécurité de l'information et d'initiatives de transformation technologique.

