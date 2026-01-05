Symboles boursiers

VARSOVIE, Pologne, le 5 janv. 2026 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB), l'une des plus importantes entreprises de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, a conclu l'acquisition précédemment annoncée de Comarch Polska SA par sa filiale polonaise CGI Information Systems and Management Consultants (Polska) sp. z o.o.

Grâce à cette acquisition, plus de 460 professionnels de conseil en IT et en management se joindront à CGI, faisant passer la présence de la compagnie en Pologne et dans les pays baltes à environ 1 500 professionnels. De plus, elle permettra à CGI de renforcer sa présence dans plusieurs villes de la Pologne.

« CGI continue de croître, tant par son développement interne que par des acquisitions stratégiques, en harmonie avec nos objectifs d'affaires à long terme. Nous renforçons notre présence en Pologne et dans les pays baltes en tirant parti de notre expertise approfondie du secteur public et en mettant à profit nos capacités éprouvées dans le cadre de nos activités en Europe », a indiqué Niraj Sood, président de CGI Finlande, Pologne et pays Baltes.

« D'importantes occasions de croissance s'offrent maintenant à nous dans le secteur public grâce au transfert de pratiques exemplaires et de solutions développées avec nos clients européens, ainsi qu'au renforcement des capacités des équipes qui se joignent à nous », a ajouté Bartłomiej Nieścierowicz, vice-président principal et responsable de l'unité d'affaires Pologne, Lituanie, Lettonie et Estonie de CGI. « En combinant l'expertise locale de Comarch aux offres de services de CGI, indépendantes vis-à-vis des technologies, nous élargissons le portefeuille de solutions éprouvées offertes aux organisations du secteur public en Pologne. Notre engagement à livrer 95 % des projets dans les délais et les budgets prévus établit une nouvelle référence en matière de performance et de fiabilité sur le marché polonais. »

Comarch offre, depuis 1993, des solutions logicielles et des services en technologies de l'information destinés au secteur de l'administration publique. Parmi ses principales offres figurent des systèmes de gestion intégrés, des outils de soutien aux processus numériques et à la gestion documentaire, ainsi que des services de conseil et en mode délégué.

« Grâce à notre intégration à CGI, qui fournit des services de TI en Pologne depuis plus de 30 ans, nous sommes convaincus de pouvoir renforcer notre présence au sein du secteur public en offrant des solutions de propriété intellectuelle conçues à l'échelle mondiale, éprouvées et adaptées aux besoins du marché polonais », a souligné Tomasz Matysik, chef de la direction de Comarch Polska.

« La conclusion de la transaction avec CGI souligne la maturité et la position concurrentielle des solutions de Comarch à l'international, ainsi que la grande qualité du travail accompli par nos équipes », a mentionné Jarosław Mikos, président du Conseil de gestion de Comarch S.A.

