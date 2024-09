Symboles boursiers

Une entente de 20 ans en soutien au programme Themis visant à moderniser le système de justice

BELFAST, Northern Ireland, le 23 sept. 2024 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB), l'une des plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, a été choisie par le service des cours et tribunaux de l'Irlande du Nord du ministère de la Justice (NICTS) à titre de partenaire de prestation de services pour son programme novateur de transformation des activités, Themis. Le contrat de 20 ans, évalué à 85 millions £ et mené par l'équipe de CGI à Belfast, souligne le rôle central de CGI dans la modernisation du système de justice, augmentant l'efficacité et améliorant l'accès aux services du ministère de la Justice en Irlande du Nord.

Themis représente une étape importante du programme de modernisation du service de NICTS*. En recentrant les procédures judiciaires sur les parties prenantes, le programme Themis permettra de transformer les services et les processus administratifs des secteurs des tribunaux ainsi que des affaires civiles, familiales et criminelles. Cette ambitieuse transformation vise à offrir un environnement numérique à papier réduit pour davantage de transparence, un traitement plus rapide des causes et une meilleure accessibilité grâce à des services virtuels.

Karen Ward, cheffe de la modernisation pour NICTS, a mentionné l'importance du programme, déclarant que « le programme Themis est notre pierre angulaire pour une transformation globale. Ce projet nous permettra d'offrir des services améliorés et de mieux travailler, grâce à une nouvelle solution TI qui remplacera graduellement les systèmes existants. Les changements de grande envergure serviront les intérêts du personnel et de la magistrature, mais aussi du public, des avocats, des services du NICTS et d'autres partenaires du système de justice, leur offrant un accès direct en ligne à des services conçus pour mieux répondre à leurs besoins. »

CGI travaillera en étroite collaboration avec l'équipe Themis afin de mettre en œuvre une feuille de route sur cinq ans conçue pour révolutionner la prestation de services. Le caractère transformateur de ce projet devrait augmenter grandement l'efficacité, améliorer les résultats des services et établir une nouvelle norme pour les solutions de justice numérique*.

Chris Shorthouse, vice-président, Engagement client chez CGI en Écosse et Irlande du Nord, a souligné : « CGI est honorée d'avoir été choisie comme partenaire de prestation de services du programme Themis. Ce projet constitue une avancée majeure dans la modernisation du système de justice de l'Irlande du Nord, visant à répondre aux besoins en constante évolution de tous les intervenants. Notre équipe de Belfast est fière de contribuer à un programme qui aura une incidence immédiate tout en jetant les bases pour de prochaines innovations, y compris l'adoption de technologies émergentes. »

Le rôle de CGI dans cette transformation fait partie d'un engagement plus large envers la modernisation du système de justice du Royaume-Uni, mission que soutient l'entreprise depuis plus de vingt ans. En outre, le centre d'excellence en services numériques de CGI à Belfast, établi en février 2023, contribue à renforcer la capacité de CGI à réaliser son mandat pour ce programme très important en ajoutant au moins 50 nouveaux conseillers.

