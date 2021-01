Symboles boursiers

MONTRÉAL, le 27 janv. 2021 /CNW Telbec/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB) a tenu son assemblée générale annuelle des actionnaires à Montréal, Québec (Canada) le mercredi 27 janvier 2021 à 11 h par webdiffusion audio en direct.

L'ensemble des 16 candidats proposés à l'élection à titre d'administrateurs lors de l'assemblée ont été élus par les actionnaires dans le cadre d'un vote par scrutin électronique. Les votes déposés et les procurations reçues par CGI pour l'élection des administrateurs se sont établis comme suit:



Votes « pour » Abstentions

% % Alain Bouchard 95,08 % 4,92 % George A. Cope 99,30 % 0,70 % Paule Doré 94,53 % 5,47 % Julie Godin 97,85 % 2,15 % Serge Godin 97,90 % 2,10 % Timothy J. Hearn 97,03 % 2,97 % André Imbeau 98,27 % 1,73 % Gilles Labbé 99,46 % 0,54 % Michael B. Pedersen 99,62 % 0,38 % Stephen S. Poloz 99,69 % 0,31 % Mary Powell 99,63 % 0,37 % Alison C. Reed 99,62 % 0,38 % Michael E. Roach 98,47 % 1,53 % George D. Schindler 99,54 % 0,46 % Kathy N. Waller 99,54 % 0,46 % Joakim Westh 98,65 % 1,35 %

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 76 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2020, CGI a généré des revenus de 12,16 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

Renseignements: Investisseurs : Maher Yaghi, Vice-président, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 514-415-3651 ; Médias : Sébastien Barangé, Vice-président, Relations avec les médias et relations publiques, [email protected], +1 514-841-3354

