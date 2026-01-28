Symboles boursiers

Revenus en hausse de 7,7 % avec des flux de trésorerie de 872 millions $ ou 21,4 % des revenus1

Points saillants du premier trimestre de l'exercice 2026

Revenus de 4,08 milliards $, en hausse de 7,7 % ou de 3,4 % en devises constantes 1 par rapport à l'an dernier;

par rapport à l'an dernier; Bénéfice avant impôt sur les bénéfices de 599,8 millions $, en hausse de 1,4 % par rapport à l'an dernier, pour une marge 1 de 14,7 %;

de 14,7 %; Bénéfice avant intérêts et impôts ajusté 1,2 de 655,1 millions $, en hausse de 7,1 % par rapport à l'an dernier, pour une marge 1 de 16,1 %;

de 655,1 millions $, en hausse de 7,1 % par rapport à l'an dernier, pour une marge de 16,1 %; Bénéfice net de 442,0 millions $, pour une marge 1 de 10,8 % et un bénéfice par action après dilution de 2,03 $, en hausse de 5,7 % par rapport à l'an dernier;

de 10,8 % et un bénéfice par action après dilution de 2,03 $, en hausse de 5,7 % par rapport à l'an dernier; Bénéfice net ajusté 1,2 de 461,0 millions $, pour une marge 1 de 11,3 % et un bénéfice par action après dilution ajusté 1,2 de 2,12 $, en hausse de 7,6 % par rapport à l'an dernier;

de 461,0 millions $, pour une marge de 11,3 % et un bénéfice par action après dilution ajusté de 2,12 $, en hausse de 7,6 % par rapport à l'an dernier; Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 871,9 millions $, représentant 21,4 % des revenus 1 ;

; Nouveaux contrats 1 pour une valeur de 4,47 milliards $ pour un ratio nouveaux contrats/facturation 1 de 109,5 % ou pour un ratio nouveaux contrats/facturation des douze derniers mois de 110,4 %; et

pour une valeur de 4,47 milliards $ pour un ratio nouveaux contrats/facturation de 109,5 % ou pour un ratio nouveaux contrats/facturation des douze derniers mois de 110,4 %; et Carnet de commandes1 de 31,32 milliards $ ou 1,9 fois les revenus annuels.

Remarque - Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens. Le rapport de gestion du premier trimestre de l'exercice 2026 de même que les états financiers consolidés résumés intermédiaires de la période et les notes qui les accompagnent sont disponibles sur le site cgi.com/investisseurs ; ils ont été déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov .

MONTRÉAL, le 28 janv. 2026 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB)

Résultats du premier trimestre de l'exercice 2026

« Alors que CGI amorce sa 50e année d'activité en 2026, nos résultats du premier trimestre ont continué de refléter la solidité de notre modèle d'affaires, de nos relations avec les clients, de notre expertise et de notre rigueur opérationnelle, a souligné François Boulanger, président et chef de la direction. La performance de CGI au premier trimestre illustre les priorités d'investissement de nos clients, soit la modernisation et les services en mode délégué, appuyés par des solutions avancées d'intelligence artificielle. Cela s'est traduit par de très bons résultats au cours du trimestre, fondés sur un ratio nouveaux contrats/facturation à 117 % pour nos services en mode délégué. La rigueur de l'équipe de CGI dans la gestion de nos activités et la qualité de notre prestation de services a généré un flux de trésorerie record de 872 millions $, renforçant davantage notre position de consolidateur actif. »

_____________________ 1 La croissance des revenus en devises constantes, le bénéfice avant intérêts et impôts ajusté, la marge du bénéfice avant intérêts et impôts ajusté, le bénéfice net ajusté, la marge du bénéfice net ajusté et le bénéfice par action après dilution ajusté sont des mesures ou ratios financiers non définis par les PCGR. La marge du bénéfice avant impôt sur les bénéfices, la marge du bénéfice net, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation en pourcentage des revenus, les nouveaux contrats, le ratio nouveaux contrats/facturation et le carnet de commandes sont des mesures clés de rendement. Pour plus d'information, consultez la section « Mesures financières non définies par les principes comptables généralement reconnus (PCGR) et autres mesures clés de rendement » de ce communiqué de presse, y compris les rapprochements quantitatifs aux mesures les plus proches selon les Normes internationales d'information financière (normes IFRS de comptabilité), le cas échéant. Ces mesures ne sont pas normalisées en vertu des normes IFRS de comptabilité et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. 2 T1-E2026 est ajusté pour 19,0 millions $ des coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes, déduction faite des impôts. T1-E2025 est ajusté pour 10,4 millions $ des coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes, déduction faite des impôts.

Pour le premier trimestre de 2026, la Société a généré des revenus de 4,08 milliards $, ce qui représente une hausse de 7,7 % par rapport à l'an dernier. Lorsqu'on exclut les variations des devises étrangères, les revenus ont affiché une hausse de 3,4 % par rapport à l'an dernier.

Le bénéfice avant impôt sur les bénéfices était de 599,8 millions $, en hausse de 1,4 % par rapport à l'an dernier, pour une marge de 14,7 %, comparativement à 15,6 % à la même période l'an dernier. Des frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes de 26,2 millions $ ont été rapportés au cours de la période.

Le bénéfice avant intérêts et impôts ajusté1 a atteint 655,1 millions $, une hausse de 7,1 % par rapport à l'an dernier, pour une marge de 16,1 %, en baisse de 10 points centésimaux comparativement à la même période l'an dernier, laquelle a été affectée négativement par les répercussions de la fermeture du gouvernement fédéral américain.

Le bénéfice net s'est établi à 442,0 millions $, soit une hausse de 0,8 % comparativement à la même période l'an dernier, pour une marge de 10,8 %, comparativement à 11,6 % à la même période l'an dernier. Par conséquent, le bénéfice par action après dilution s'est chiffré à 2,03 $ comparativement à 1,92 $ l'an dernier, ce qui représente une augmentation de 5,7 %.

Le bénéfice net ajusté1 était de 461,0 millions $, soit une hausse de 2,7 % par rapport à l'an dernier, pour une marge de 11,3 %, en baisse de 60 points centésimaux comparativement à la même période l'an dernier. Selon la même base, le bénéfice par action après dilution a affiché une hausse de 7,6 % pour atteindre 2,12 $, une hausse par rapport à 1,97 $ pour la même période l'an dernier.

Les activités d'exploitation de CGI ont généré des flux de trésorerie de 871,9 millions $, ou 21,4 % des revenus. Au cours des douze derniers mois, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation se sont chiffrés à 2,46 milliards $, représentant 15,2 % des revenus.

Les nouveaux contrats se sont chiffrés à 4,47 milliards $, représentant un ratio nouveaux contrats/facturation de 109,5 % et 110,4 % au cours des douze derniers mois. En date du 31 décembre 2025, le carnet de commandes de CGI totalisait 31,32 milliards $ ou 1,9 fois les revenus annuels.

En date du 31 décembre 2025, le nombre de conseillers et professionnels de CGI se chiffrait à environ 94 000 à l'échelle mondiale.

Durant le premier trimestre de 2026, la Société a réinjecté 86,5 millions $ dans l'entreprise, a acquis des entreprises pour un investissement de 105,7 millions $ net de la trésorerie acquise, et a investi 576,6 millions $ dans le cadre de son offre publique actuelle de rachat dans le cours normal de ses activités pour acheter à des fins d'annulation ses actions subalternes classe A avec droit de vote. De plus, CGI a versé 37,0 millions $ à ses actionnaires sous forme du paiement d'un dividende.

En date du 31 décembre 2025, la dette à long terme et les obligations locatives, incluant à la fois les tranches courante et non courante, étaient de 4,29 milliards $, en hausse par rapport à 3,40 milliards $ à la même période de l'exercice précédent, principalement attribuable à l'émission de billets de premier rang non garantis pour un montant de 923,9 millions $ de dollars en mars 2025. À la même date, la dette nette2 s'établissait à 3,45 milliards $, en hausse par rapport à 1,57 milliard $ l'an dernier. Le ratio de la dette nette2 par rapport aux capitaux propres était de 25,7 % à la fin de décembre 2025.

_____________________ 1 T1-E2026 est ajusté pour 19,0 millions $ des coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes, déduction faite des impôts. T1-E2025 est ajusté pour 10,4 millions $ des coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes, déduction faite des impôts. 2 La dette nette et le ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres sont des mesures ou des ratios financiers non définis par les PCGR. Pour plus d'information, consultez la section « Mesures financières non définies par les PCGR et autres mesures clés de rendement » de ce communiqué de presse, y compris les rapprochements quantitatifs aux mesures les plus proches selon les normes IFRS de comptabilité, le cas échéant. Ces mesures ne sont pas normalisées en vertu des normes IFRS de comptabilité et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés.

Points saillants financiers T1-E2026 T1-E2025 Variation En millions de dollars canadiens, sauf le bénéfice par action et les éléments portant une indication contraire





Revenus 4 078,4 3 785,2 293,2 Croissance des revenus sur douze mois 7,7 % 5,1 % 260 p. c. Croissance des revenus en devises constantes 3,4 % 2,7 % 70 p. c. Bénéfice avant impôt sur les bénéfices 599,8 591,7 8,1 Marge % 14,7 % 15,6 % (90) p. c. BAII ajusté1 655,1 611,7 43,4 Marge % 16,1 % 16,2 % (10) p. c. Bénéfice net 442,0 438,6 3,4 Marge % 10,8 % 11,6 % (80) p. c. Bénéfice net ajusté1 461,0 449,0 12,0 Marge % 11,3 % 11,9 % (60) p. c. Bénéfice par action après dilution 2,03 1,92 0,11 Bénéfice par action après dilution ajusté1 2,12 1,97 0,15 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (après dilution) En millions d'actions 217,7 228,2 (10,5) Coûts de financement nets 29,1 6,6 22,5 Trésorerie et équivalents de trésorerie 836,4 1 801,3 (964,9) Dette à long terme et obligations locatives2 4 291,0 3 400,2 890,8 Dette nette 3 449,2 1 569,8 1 879,4 Ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres 25,7 % 13,7 % 1 200 p. c. Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 871,9 646,4 225,5 Pourcentage des revenus 21,4 % 17,1 % 430 p. c. Délai moyen de recouvrement des créances (jours)3 37 38 (1) Achat pour fins d'annulation d'actions subalternes classe A avec droit de vote et impôt correspondant 576,6 152,9 423,7 Rendement du capital investi (RCI)3 13,3 % 16,2 % (290) p. c. Nouveaux contrats 4 468 4 156 312 Carnet de commandes 31 317 29 765 1 552

______________ 1 T1-E2026 est ajusté pour 19,0 millions $ des coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes, déduction faite des impôts. T1-E2025 est ajusté pour 10,4 millions $ des coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes, déduction faite des impôts. 2 La dette à long terme et les obligations locatives incluent à la fois les tranches courante et non courante de la dette à long terme et des obligations locatives. 3 Le rendement du capital investi (RCI) est une mesure financière non définie par les PCGR. Le délai moyen de recouvrement des créances (jours) est une mesure clé de rendement. Pour plus d'information, consultez la section « Mesures financières non définies par les PCGR et autres mesures clés de rendement » de ce communiqué de presse, y compris les rapprochements quantitatifs aux mesures les plus proches selon les normes IFRS de comptabilité, le cas échéant. Ces mesures ne sont pas normalisées en vertu des normes IFRS de comptabilité et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés.

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités



Le 27 janvier 2026, le conseil d'administration de CGI a autorisé, sous réserve de l'approbation par la Bourse de Toronto, le renouvellement de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, qui permet le rachat aux fins d'annulation d'un nombre maximal de 18 975 360 actions subalternes classe A avec droit de vote au cours des douze prochains mois, soit environ 10 % des titres de la société détenus dans le public à la fermeture des marchés le 23 janvier 2026. Le programme actuel se terminera le 5 février 2026, et le rachat d'actions subalternes classe A avec droit de vote en vertu du nouveau programme pourra commencer à compter du 6 février 2026. Pour obtenir davantage d'information, consultez le communiqué de presse de CGI portant sur l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités.

Déclaration de dividende



Le 27 janvier 2026, le conseil d'administration de la Société a approuvé le versement d'un dividende trimestriel en espèces aux détenteurs d'actions subalternes classe A avec droit de vote et d'actions classe B (droits de vote multiples) de 0,17 $ par action. Ce dividende est payable le 20 mars 2026 aux actionnaires inscrits à la fermeture des marchés le 18 février 2026. Le dividende est désigné comme un « dividende déterminé » aux fins de l'impôt canadien.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions: des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com .

Informations et déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières ainsi que des « déclarations prospectives » au sens de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des autres règles d'exonération américaines applicables. Ces informations et déclarations prospectives sont présentées et communiquées conformément aux règles d'exonération prévues dans les lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières applicables. Ces informations et déclarations prospectives comprennent toutes les informations et déclarations relatives aux intentions, aux projets, aux attentes, aux opinions, aux objectifs, au rendement futur et à la stratégie de CGI, ainsi que toute autre information ou déclaration liée à des circonstances ou à des événements futurs qui ne concernent pas directement et exclusivement des faits historiques. Les informations et déclarations prospectives emploient souvent, mais pas toujours, des termes comme « croire », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention », « envisager », « prévoir », « planifier », « prédire », « projeter », « viser à », « chercher à », « s'efforcer de », « potentiel », « continuer », « cibler », « peut », « pourrait », « devrait », ainsi que tout autre terme de nature semblable et toute autre forme conjuguée de ces termes. Ces informations et déclarations sont fondées sur notre perception des tendances historiques, de la situation actuelle et de l'évolution prévue des affaires, ainsi que d'autres hypothèses, tant générales que spécifiques, que nous jugeons appropriées dans les circonstances. Elles font toutefois, de par leur nature même, l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques sur lesquels CGI n'a, dans bon nombre de cas, aucune emprise, et en raison desquels les résultats réels pourraient différer considérablement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent en particulier, mais sans s'y limiter: les risques liés au marché, comme l'intensité des activités de nos clients, qui est tributaire de la conjoncture économique et politique, les autres risques externes (comme les pandémies, les conflits armés, les enjeux climatiques, l'inflation, les guerres tarifaires ou commerciales) et notre capacité à négocier de nouveaux contrats; les risques liés à notre secteur d'activité, comme la concurrence, et notre capacité de développer et d'élargir nos gammes de services pour répondre aux exigences émergentes des entreprises et aux nouvelles tendances technologiques (comme l'intelligence artificielle), de pénétrer de nouveaux marchés et de protéger nos droits de propriété intellectuelle; les risques liés à notre entreprise comme ceux associés à notre stratégie de croissance, y compris l'intégration de nouvelles activités, le risque financier et le risque opérationnel associés aux marchés internationaux, le risque juridique et le risque opérationnel associés aux contrats avec des clients du secteur public, le risque de change, l'évolution des lois fiscales et autres programmes fiscaux, la résiliation, la modification, le retard ou la suspension de nos contrats, nos attentes quant aux revenus futurs résultant de nouveaux contrats et de notre carnet de commandes, notre capacité d'attirer et de fidéliser du personnel compétent, de négocier des modalités contractuelles favorables, d'offrir nos services et de recouvrer nos créances, de divulguer, de gérer et de mettre en œuvre les initiatives et normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et de respecter nos engagements et nos objectifs ESG, incluant, sans s'y limiter, notre engagement à réduire nos émissions nettes de carbone; ainsi que les risques d'atteinte à notre réputation et risques financiers inhérents aux atteintes à la cybersécurité de CGI et à d'autres incidents, y compris du fait de l'utilisation de l'intelligence artificielle, les risques financiers portant notamment sur les besoins et exigences en matière de liquidités, le maintien des ratios financiers, notre capacité à déclarer et à verser des dividendes, les fluctuations des taux d'intérêt, ainsi que l'évolution de la solvabilité et des notes de crédit; de même que tous autres risques et hypothèses énoncés ou intégrés par renvoi dans ce communiqué de presse, les rapports de gestion annuels et trimestriels de CGI et les autres documents que nous publions, y compris ceux que nous déposons auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca ) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov ). Sauf indication contraire, les informations et déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont présentées en date des présentes, et CGI décline toute intention ou obligation de les mettre à jour ou de les réviser consécutivement à l'obtention de nouveaux renseignements ou à l'arrivée d'événements nouveaux, ou pour tout autre motif, sauf dans la mesure où les lois applicables ne l'exigent. Bien que nous sommes d'avis que les hypothèses sur lesquelles les informations et déclarations prospectives sont fondées semblaient raisonnables en date du présent communiqué de presse, le lecteur est mis en garde contre le risque de leur accorder une crédibilité excessive. Il convient aussi de rappeler que les informations et déclarations prospectives sont présentées dans le seul but d'aider les investisseurs et les autres parties à comprendre nos objectifs, nos priorités stratégiques et nos perspectives commerciales, ainsi que le contexte dans lequel nous prévoyons exercer nos activités. Le lecteur est mis en garde contre la possibilité que ces informations et déclarations prospectives puissent ne pas convenir à d'autres fins.

Vous trouverez à la rubrique intitulée Environnement du risque dans le rapport de gestion trimestriel de CGI pour les périodes de trois mois closes les 31 décembre 2025 et 2024, intégrée par renvoi dans la présente mise en garde, de plus amples renseignements sur les risques pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante des attentes actuelles. Le lecteur est également prié de tenir compte du fait que les risques décrits dans la section précitée, et dans d'autres sections du rapport de gestion trimestriel de CGI pour les périodes de trois mois closes les 31 décembre 2025 et 2024, et des autres documents de CGI ne sont pas les seuls risques susceptibles de nous toucher. D'autres risques et incertitudes dont nous ignorons actuellement l'existence ou que nous jugeons actuellement négligeables pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur notre situation financière, notre performance financière, nos flux de trésorerie, nos activités commerciales ou notre réputation.

Mesures financières non définies par les principes comptables généralement reconnus (PCGR) et autres mesures clés de rendement

Mesures et ratios financiers non définis par les principes comptables généralement reconnus (PCGR) figurant dans ce communiqué de presse : croissance des revenus en devises constantes, bénéfice avant intérêts et impôts ajusté, marge du bénéfice avant intérêts et impôts ajusté, bénéfice net ajusté, marge du bénéfice net ajusté, bénéfice par action après dilution ajusté, dette nette, ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres et à la dette et rendement du capital investi (RCI). CGI présente ses résultats financiers conformément aux Normes internationales d'information financière (normes IFRS de comptabilité). Néanmoins, la direction estime que certaines mesures de rendement qui ne sont pas définies par les PCGR fournissent une information utile aux investisseurs sur la situation financière et les résultats d'exploitation de l'entreprise, car elles constituent des indicateurs supplémentaires de son rendement. Ces mesures n'ont pas de signification normalisée en vertu des normes IFRS de comptabilité et, par conséquent, il est peu probable qu'elles puissent être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés et elles doivent être considérées comme des mesures supplémentaires et non comme des mesures de remplacement de l'information financière connexe préparée selon les normes IFRS de comptabilité. Mesures clés de rendement figurant dans ce communiqué de presse : flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation en pourcentage des revenus, nouveaux contrats, ratio nouveaux contrats/facturation, carnet de commandes, délai moyen de recouvrement des créances (jours), marge de bénéfice avant impôt sur les bénéfices et marge du bénéfice net.

Vous trouverez ci-dessous les rapprochements aux mesures et ratios financiers les plus proches selon les Normes internationales d'information financière (normes IFRS de comptabilité), le cas échéant.

Le rapport de gestion du premier trimestre de l'exercice 2026, présenté sur le site Web de CGI et déposé auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis sur EDGAR à www.sec.gov comprend, aux pages 3, 4, 5 et 6, des descriptions de ces mesures et ratios financiers non définis par les PCGR ainsi que d'autres mesures clés de rendement.

T1-E2026

Rapprochement de la croissance des revenus en devises constantes et de la croissance.



Pour les périodes de trois mois closes les 31 décembre

2025 2024 $ % En milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages Total des revenus de CGI 4 078 355 3 785 245 293 110 7,7 % Croissance des revenus en devises constantes 3,4 %





Incidence des taux de change 4,3 %





Variation par rapport à la période précédente 7,7 %







Rapprochement du bénéfice avant impôt sur les bénéfices et du bénéfice avant intérêts et impôts ajusté.



Pour les périodes de trois mois closes les 31 décembre

2025 % des revenus 2024 % des revenus En milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages







Bénéfice avant impôt sur les bénéfices 599 792 14,7 % 591 746 15,6 % Plus les éléments suivants :







Coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes 26 245 0,6 % 13 364 0,4 % Restructuration -- -- % 8 300 0,2 % Frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes 26 245 0,6 % 5 064 0,1 % Charges financières nettes 29 076 0,7 % 6 612 0,2 % Bénéfice avant intérêts et impôts ajusté 655 113 16,1 % 611 722 16,2 %

Bénéfice net ajusté et bénéfice par action après dilution ajusté



Pour les périodes de trois mois closes les 31 décembre

2025 2024 $ % En milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages et les données par action







Bénéfice avant impôt sur les bénéfices 599 792 591 746 8 046 1,4 % Rajouter :







Coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes 26 245 13 364 12 881

Restructuration -- 8 300 (8 300)

Frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes 26 245 5 064 21 181

Bénéfice avant impôt sur les bénéfices ajusté 626 037 605 110 20 927 3,5 % Charge d'impôt sur les bénéfices 157 796 153 166 4 630 3,0 % Taux d'imposition effectif 26,3 % 25,9 %



Rajouter :







Impôt déductible sur les coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes 7 228 2 952 4 276

Incidence sur le taux d'imposition effectif 0,1 % (0,1) %



Déduction fiscale sur la restructuration -- 2 189 (2 189)

Incidence sur le taux d'imposition effectif -- % -- %



Impôt déductible sur les frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes 7 228 763 6 465

Incidence sur le taux d'imposition effectif 0,1 % (0,1) %



Charge d'impôt sur les bénéfices ajusté 165 024 156 118 8 906 5,7 % Taux d'imposition effectif ajusté 26,4 % 25,8 %



Bénéfice net ajusté 461 013 448 992 12 021 2,7 % Marge du bénéfice net ajusté 11,3 % 11,9 %



Nombre moyen pondéré d'actions en circulation







Actions subalternes classe A avec droit de vote et actions classe B (droits de vote multiples) (de base) 215 952 333 225 191 270 (9 238 937) (4,1) % Actions subalternes classe A avec droit de vote et actions classe B (droits de vote multiples) (après dilution) 217 664 071 228 241 476 (10 577 405) (4,6) % Bénéfice par action ajusté (en dollars)







De base 2,13 1,99 0,14 7,0 % Après dilution 2,12 1,97 0,15 7,6 %

Rapprochement de la dette à long terme et des obligations locatives et de la dette nette

En date du 31 décembre 2025 2024 En milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages



Rapprochement de la dette à long terme et des obligations locatives1 et de la dette nette :



Dette à long terme et obligations locatives1 4 291 041 3 400 237 Moins les éléments suivants :



Trésorerie et équivalents de trésorerie 836 369 1 801 250 Placements courants 4 732 1 790 Placements non courants 26 755 27 353 Juste valeur des instruments financiers dérivés de devises liés à la dette (26 049) -- Dette nette 3 449 234 1 569 844 Ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres 25,7 % 13,7 % Rendement du capital investi 13,3 % 16,2 % Délai moyen de recouvrement des créances (en jours) 37 38

1 Au 31 décembre 2025, la dette à long terme et les obligations locatives s'établissaient respectivement à 3 593,3 millions $ (2 777,5 millions $ au 31 décembre 2024) et à 697,8 millions $ (622,7 millions $ au 31 décembre 2024), incluant les tranches courantes.

