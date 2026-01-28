Symboles boursiers

MONTRÉAL, le 28 janv. 2026 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB) a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a approuvé le renouvellement de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, sous réserve de l'approbation par la Bourse de Toronto (la « TSX »).

La direction et le conseil d'administration de CGI estiment qu'il est approprié, pour la Société, d'utiliser ses fonds pour acheter à des fins d'annulation des actions subalternes classe A (« actions classe A »). L'offre publique de rachat dans le cours normal des activités procurera à la Société la possibilité de racheter de temps à autre des actions classe A, lorsque cela lui semblera judicieux, dans le cadre de ses efforts pour accroître la valeur de l'avoir des actionnaires.

Lors de la fermeture des bureaux le 23 janvier 2026, le nombre d'actions classe A en circulation totalisait 190 635 136, dont environ 99,54 % étaient détenues par le public (représentant un flottant de 189 753 602 actions classe A, calculé conformément aux règles de la TSX).

En vertu de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités et sous réserve de l'approbation par la TSX, la Société pourra acheter à des fins d'annulation sur le marché libre, par l'entremise de la TSX, de la Bourse de New York et de systèmes de négociation parallèles, de même que hors de la TSX conformément à des dispenses émises par les autorités en valeurs mobilières ou d'autres dispenses règlementaires, jusqu'à 18 975 360 actions classe A, soit environ 10 % des titres de la Société détenus par le public à la fermeture des bureaux le 23 janvier 2026. La moyenne quotidienne des opérations réalisées sur la TSX sur les actions classe A pour la période de six mois terminée le 31 décembre 2025 était de 460 867 actions classe A (la « moyenne quotidienne »). En conséquence, et conformément aux règles de la TSX, la limite quotidienne des rachats sur la TSX en vertu de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités sera de 115 216 actions classe A, soit 25 % de la moyenne quotidienne. Toutes les actions classe A seront acquises au cours du marché au moment de leur rachat, à l'exception des rachats effectués hors de la TSX conformément à des dispenses émises par les autorités en valeurs mobilières ou d'autres dispenses règlementaires, qui comporteront un escompte par rapport au cours du marché en vertu de ces dispenses. Toutes les actions achetées en vertu de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités seront annulées.

Les rachats d'actions classe A pourront commencer le 6 février 2026 et prendront fin à la plus rapprochée des dates suivantes, soit le 5 février 2027 ou la date à laquelle la Société aura racheté le nombre maximal d'actions classe A admissibles en vertu de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités ou aura décidé de n'effectuer aucun autre achat à des fins d'annulation en vertu de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités.

Dans le cadre de l'actuelle offre publique de rachat dans le cours normal des activités commençant le 6 février 2025 et se terminant le 5 février 2026, la Société a reçu l'autorisation de la TSX d'acheter à des fins d'annulation, jusqu'à 20 196 413 actions de classe A. En date du 23 janvier 2026, 12 945 271 actions de classe A avaient été rachetées dans le cadre de l'actuelle offre publique de rachat dans le cours normal des activités au moyen de transactions sur le marché libre, par l'entremise de la TSX, de la Bourse de New York et de systèmes de négociation parallèles, à un prix moyen pondéré de 133,10 $ par action de classe A, pour une contrepartie totale de 1 722 951 291,23 $.

CGI a mis en place un régime de rachat d'actions automatique avec son courtier désigné dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, afin de lui permettre le rachat d'actions classe A, si jugé opportun par la Société, pendant les périodes de restriction imposées par CGI.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

Informations et déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières ainsi que des « déclarations prospectives » au sens de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des autres règles d'exonération américaines applicables. Ces informations et déclarations prospectives sont présentées et communiquées conformément aux règles d'exonération prévues dans les lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières applicables. Ces informations et déclarations prospectives comprennent toutes les informations et déclarations relatives aux intentions, aux projets, aux attentes, aux opinions, aux objectifs, au rendement futur et à la stratégie de CGI, ainsi que toute autre information ou déclaration liée à des circonstances ou à des événements futurs qui ne concernent pas directement et exclusivement des faits historiques. Les informations et déclarations prospectives emploient souvent, mais pas toujours, des termes comme « croire », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention », « envisager », « prévoir », « planifier », « prédire », « projeter », « viser à », « chercher à », « s'efforcer de », « potentiel », « continuer », « cibler », « peut », « pourrait », « devrait », ainsi que tout autre terme de nature semblable et toute autre forme conjuguée de ces termes. Ces informations et déclarations sont fondées sur notre perception des tendances historiques, de la situation actuelle et de l'évolution prévue des affaires, ainsi que d'autres hypothèses, tant générales que spécifiques, que nous jugeons appropriées dans les circonstances. Elles font toutefois, de par leur nature même, l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques sur lesquels CGI n'a, dans bon nombre de cas, aucune emprise, et en raison desquels les résultats réels pourraient différer considérablement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent en particulier, mais sans s'y limiter : les risques liés au marché, comme l'intensité des activités de nos clients, qui est tributaire de la conjoncture économique et politique, les autres risques externes (comme les pandémies, les conflits armés, les enjeux climatiques, l'inflation, les tarifs douaniers et/ou les guerres commerciales) et notre capacité à négocier de nouveaux contrats; les risques liés à notre secteur d'activité, comme la concurrence, et notre capacité de développer et d'élargir nos gammes de services pour répondre aux exigences émergentes des entreprises et aux nouvelles tendances technologiques (comme l'intelligence artificielle), de pénétrer de nouveaux marchés et de protéger nos droits de propriété intellectuelle; les risques liés à notre entreprise comme ceux associés à notre stratégie de croissance, y compris l'intégration de nouvelles activités, le risque financier et le risque opérationnel associés aux marchés internationaux, le risque juridique et le risque opérationnel associés aux contrats avec des clients du secteur public, le risque de change, l'évolution des lois fiscales et autres programmes fiscaux, la résiliation, la modification, le retard ou la suspension de nos contrats, nos attentes quant aux revenus futurs résultant de nouveaux contrats et de notre carnet de commandes, notre capacité d'attirer et de fidéliser du personnel compétent, de négocier des modalités contractuelles favorables, d'offrir nos services et de recouvrer nos créances, de divulguer, de gérer et de mettre en œuvre les initiatives et normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et de respecter nos engagements et nos objectifs ESG, incluant, sans s'y limiter, notre engagement à réduire nos émissions de carbone, ainsi que les risques d'atteinte à notre réputation et risques financiers inhérents aux atteintes à la cybersécurité de CGI et à d'autres incidents, y compris du fait de l'utilisation de l'intelligence artificielle, les risques financiers portant notamment sur les besoins et exigences en matière de liquidités, le maintien des ratios financiers, notre capacité à déclarer et à verser des dividendes, les fluctuations des taux d'intérêt, ainsi que l'évolution de la solvabilité et des notes de crédit; de même que tous autres risques et hypothèses énoncés ou intégrés par renvoi dans ce communiqué de presse, les rapports de gestion annuels et trimestriels de CGI et les autres documents que nous publions, y compris ceux que nous déposons auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov). Sauf indication contraire, les informations et déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont présentées en date des présentes, et CGI décline toute intention ou obligation de les mettre à jour ou de les réviser consécutivement à l'obtention de nouveaux renseignements ou à l'arrivée d'événements nouveaux, ou pour tout autre motif, sauf dans la mesure où les lois applicables ne l'exigent. Bien que nous soyons d'avis que les hypothèses sur lesquelles les informations et déclarations prospectives sont fondées semblaient raisonnables en date du présent communiqué de presse, le lecteur est mis en garde contre le risque de leur accorder une crédibilité excessive. Il convient aussi de rappeler que les informations et déclarations prospectives sont présentées dans le seul but d'aider les investisseurs et les autres parties à comprendre nos objectifs, nos priorités stratégiques et nos perspectives commerciales, ainsi que le contexte dans lequel nous prévoyons exercer nos activités. Le lecteur est mis en garde contre la possibilité que ces informations et déclarations prospectives puissent ne pas convenir à d'autres fins. Vous trouverez à la section intitulée Environnement du risque dans les rapports de gestion annuels et trimestriels de CGI, intégrée par renvoi dans la présente mise en garde, de plus amples renseignements sur les risques pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante des attentes actuelles. Le lecteur est également prié de tenir compte du fait que les risques décrits dans la section précitée et dans d'autres sections des rapports de gestion annuels et trimestriels et autres documents de CGI ne sont pas les seuls risques susceptibles de nous toucher. D'autres risques et incertitudes dont nous ignorons actuellement l'existence ou que nous jugeons actuellement négligeables pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur notre situation financière, notre performance financière, nos flux de trésorerie, nos activités commerciales ou notre réputation.

Pour plus de renseignements : Investisseurs : Kevin Linder, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 905-973-8363 ; Médias : Andrée-Anne Pelletier, ARP, PRP, Cheffe de services, Médias et relations publiques, [email protected], +1 438-468-9118