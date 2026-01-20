Symboles boursiers

MONTRÉAL, le 20 janv. 2026 /CNW/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A), l'une des plus importantes entreprises de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, a annoncé aujourd'hui l'expansion de son alliance mondiale avec Google Cloud afin de favoriser l'adoption responsable, sécurisée et évolutive de Gemini Enterprise, la plateforme d'intelligence artificielle (IA) agentive de nouvelle génération qui permet aux équipes de découvrir, créer, partager et déployer des agents d'IA sur une plateforme sécurisée unique.

Cette collaboration de mise en marché élargie s'appuie sur la connaissance approfondie du secteur et l'approche rigoureuse de CGI afin d'améliorer le rendement du capital investi en IA. Elle aide les clients à moderniser leurs fondations de données, à intégrer l'IA dans des opérations complexes et essentielles, à former leur main-d'œuvre pour favoriser l'adoption et à générer des résultats d'affaires durables. Dans le cadre de ce nouvel accord pluriannuel, CGI équipera des dizaines de milliers de ses conseillers et experts avec Gemini Enterprise. L'accord prévoit également un co-investissement dans des initiatives de commercialisation ainsi que dans le soutien à des initiatives de déploiement de l'IA agentive à l'interne, telles que des ateliers d'innovation conjoints, des formations, des marathons de programmation de type « hackathon » et la mise à l'échelle de la prestation de services grâce au réseau mondial de CGI.

« Notre relation élargie avec Google Cloud vise à accélérer l'obtention de résultats avec l'IA agentive, au-delà des projets pilotes, car nos clients recherchent une IA de niveau entreprise, sécurisée, fiable et mesurable », a déclaré Dave Henderson, chef de la direction technologique chez CGI. « Aujourd'hui, tous les associés de CGI à travers le monde utilisent des outils d'IA pour développer et gérer des systèmes, en collaboration avec leurs clients. De plus, notre approche éprouvée de mise en œuvre de l'IA demeure ancrée dans la transformation pratique des entreprises, depuis la conception de l'avenir jusqu'à l'architecture des données, en passant par la réingénierie des flux de travaux et l'optimisation des opérations quotidiennes. Nos alliances complètent cette approche et continueront d'être l'un des nombreux investissements que nous réalisons pour stimuler l'innovation, la productivité ainsi que la croissance, tant pour nos clients que pour CGI. »

« L'IA offre une occasion formidable de transformer la manière dont le travail est effectué et dont les entreprises sont gérées », a déclaré Oliver Parker, vice-président du développement mondial de l'IA générative chez Google Cloud. « Grâce à ce partenariat, Gemini Enterprise deviendra la porte d'entrée vers l'IA pour CGI et ses clients, offrant le meilleur de l'IA de Google pour orchestrer des tâches complexes dans l'ensemble des organisations. »

En utilisant Gemini 3, CGI et ses clients bénéficieront des plus récentes avancées de Google en matière d'IA agentive pour intégrer l'IA aux services de TI et d'affaires en mode délégué. Cette approche accroît les capacités génératives tout en intégrant des outils de développement avancés, tels qu'Antigravity, afin d'accélérer la prestation de solutions. L'intégration élargie de Gemini Enterprise fait suite au déploiement réussi par CGI de Google Code Assist, qui fait progresser le développement de logiciels basés sur l'IA à l'échelle de l'entreprise.

La stratégie d'alliances mondiales de CGI comprend des partenariats avec plus de 150 entreprises technologiques. Cette approche garantit que les conseillers et les professionnels de CGI demeurent indépendants et agiles dans le choix des solutions les mieux adaptées pour répondre aux besoins uniques de chaque client, tant en matière de pile technologique que d'autres exigences d'affaires, notamment la souveraineté numérique.

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

