MONTRÉAL, le 13 juill. 2021 /CNW Telbec/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB) a conclu une entente complète de services TI en mode délégué avec Nexelis, une firme internationale spécialisée en sciences de la vie. En vertu du contrat, Nexelis tirera parti de la portée mondiale, des meilleures pratiques en modernisation des TI et de l'approche de CGI visant à accélérer la transformation des affaires.

À la suite du lancement d'une plateforme de services en mode délégué, CGI a élaboré une stratégie TI de trois ans pour soutenir la croissance rapide de Nexelis. Cette feuille de route de transformation des TI comprend le déploiement de services complets en mode délégué pour l'infrastructure de l'organisation et un portefeuille d'applications d'entreprise. Les priorités de transformation de Nexelis sont la mise à jour et le déploiement international de services d'infrastructure en mode délégué et d'un système de gestion de l'information des laboratoires (SGIL).

« Dans notre secteur, nous croyons que le succès repose sur la discipline scientifique, l'agilité humaine et le partenariat client, a indiqué Benoit Bouche, chef de la direction de Nexelis. Les services complets en mode délégué de CGI ont fait leurs preuves. Ils nous permettront de nous concentrer sur la science, ce que nous faisons le mieux, tout en nous donnant un avantage concurrentiel grâce à la modernisation des TI et à la transformation numérique de nos activités commerciales et informatiques. »

« À titre de partenaire et conseiller de confiance de Nexelis, CGI apporte des années d'expérience pratique en gestion de la sécurité et des processus d'affaires dans le domaine des sciences de la vie et d'autres secteurs, a ajouté Guy Vigeant, président des opérations de CGI au Canada. Nous sommes heureux d'aider Nexelis à bâtir une infrastructure TI sécurisée ainsi qu'un portefeuille optimal d'applications d'entreprise afin de stimuler l'agilité, la performance et la croissance de l'organisation. »

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 77 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2020, CGI a généré des revenus de 12,16 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

À propos de Nexelis

Doté d'une expertise inégalée en immunologie, de cinq sites opérationnels en Amérique du Nord et en Europe, offrant des services translationnels couvrant les besoins de l'industrie pharmaceutique depuis la sélection précoce de candidats médicaments jusqu'aux derniers essais cliniques avant leur approbation, Nexelis est un leader dans le développement de méthodes analytiques et les tests en laboratoire dans le domaine infectieux, métabolique, et oncologique. Notre équipe polyvalente de scientifiques, munie de plateformes technologiques de pointe, a joué un rôle déterminant dans le développement, la qualification, la validation de méthodes analytiques, et leur utilisation à grande échelle pendant les phases d'évaluation clinique dans plus de 100 dossiers d'enregistrement à la FDA de vaccins et produits biologiques de premier plan, de médicaments antiviraux, de produits d'immmunothérapie et de thérapie génique ou cellulaire.





