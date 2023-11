Symboles boursiers

Par sa signature, l'entreprise démontre son engagement envers les pratiques responsables et éthiques en IA

MONTRÉAL, le 1er nov. 2023 /CNW/ - CGI (NYSE : GIB) (TSX : GIB.A) a annoncé aujourd'hui avoir formellement signé le Code canadien de conduite volontaire visant un développement et une gestion responsables des systèmes d'IA générative avancés, qui renforce son engagement envers le développement et la gestion responsables de l'intelligence artificielle (IA). Cela souligne la promesse de CGI de respecter les normes les plus rigoureuses en matière de développement et de déploiement responsables de technologies et de solutions d'IA, y compris les innovations comme l'IA générative.

« Le Canada est un chef de file mondial de l'IA, et des Canadiens sont les auteurs de bon nombre des meilleures innovations en la matière. En même temps, nous prenons au sérieux les risques associés à l'IA », affirme François-Philippe Champagne, ministre canadien de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. « Le gouvernement s'est engagé à faire en sorte que la population puisse faire confiance aux systèmes d'IA utilisés dans l'ensemble de l'économie, ce qui accélérera l'adoption de cette technologie. Grâce au Code de conduite volontaire visant un développement et une gestion responsables des systèmes d'IA générative avancés, les entreprises canadiennes, comme CGI, adopteront des encadrements responsables pour les systèmes d'IA générative avancés, ce qui renforcera la sécurité et la confiance au fur et à mesure que la technologie se développera. »

Les principes du Code de conduite s'inscrivent dans le cadre d'utilisation responsable de CGI exigeant une analyse et une atténuation des risques à chaque étape de la conception et du développement de l'IA.

« À CGI, nous sommes ravis de voir le gouvernement du Canada prendre position sur cet enjeu important. Pour profiter des avantages de l'innovation en IA, nous croyons à l'établissement de principes et d'une gouvernance qui tiennent compte de pratiques d'utilisation responsable et centrées sur l'humain », souligne François Boulanger, président et chef des opérations de CGI. « Nous sommes fiers de signer ce Code de conduite qui vient renforcer notre plan d'allouer un milliard de dollars au cours des trois prochaines années pour soutenir l'expansion continue de nos capacités en IA. Nos clients de partout dans le monde comptent sur nos experts et nos conseillers de confiance pour passer de l'expérimentation à la mise en œuvre de façon responsable, tout en accélérant le rendement de leurs investissements dans les nouvelles technologies d'IA. »

CGI est déterminée à poursuivre sa collaboration, son engagement et sa participation active aux projets et aux activités du gouvernement dans le cadre du Code de conduite.

« CGI compte des dizaines d'années d'expérience dans la conception et la mise en œuvre de l'IA pour accroître l'efficacité opérationnelle et fournir des renseignements fondés sur les données aux clients avec lesquels elle travaille », indique Dre Diane Gutiw, vice-présidente et responsable de la recherche en IA à CGI. « Nous avons toujours incorporé une rigueur scientifique dans nos engagements en matière d'IA. Nous avons développé une méthodologie éprouvée qui produit des résultats fiables, une précision mesurable et des renseignements exploitables venant de nos solutions d'IA. »

CGI est un partenaire de confiance en matière de conseil, de services et de solutions en IA. Elle aide ses clients à utiliser l'IA pour atteindre leurs objectifs d'affaires. CGI met à profit ses vastes capacités en science des données et en apprentissage automatique ainsi que ses compétences en génie technologique pour permettre à ses clients de générer de nouveaux modèles opérationnels et d'affaires ainsi que des solutions et des services fondés sur l'IA. Pour en savoir plus sur ce que CGI propose en matière d'IA, visitez CGI.com.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 91 500 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2022, CGI a généré des revenus de 12,87 milliards de dollars. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur CGI.com.

