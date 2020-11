TORONTO, le 13 nov. 2020 /CNW/ - Tous les milieux de travail au Canada ont été touchés par la pandémie, mais les meilleurs employeurs du pays se sont distingués en innovant rapidement afin de soutenir les employés et leurs communautés. Il s'agit là d'un message encourageant que portent les lauréats de l'édition 2021 du concours des 100 meilleurs employeurs au Canada, annoncés ce matin par Mediacorp Canada Inc.

« Les meilleurs employeurs ont toujours su innover, déclare Richard Yerema, directeur-rédacteur en chef du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada à Mediacorp. Ils sont mieux préparés à réagir rapidement face à un défi qui surgit devant eux, comme la pandémie. Vous pouvez voir l'avantage que ces employeurs ont tiré de leur expérience passée à adapter sans relâche les stratégies et programmes de leur lieu de travail. »

« Il est difficile de ne pas être impressionné par ce que les lauréats de cette année font pour soutenir leurs employés et la communauté, note Anthony Meehan, éditeur à Mediacorp. Nous savons bien que la COVID-19 a aggravé de nombreuses divisions sociales et a creusé les inégalités au Canada. La bonne nouvelle, c'est que les meilleurs employeurs relèvent ce défi et s'emploient à apporter leur pierre tant au sein de leur organisation que dans les collectivités au sens large du terme dans lesquelles ils mènent leurs activités. »

Cette année, la liste des lauréats est fortement axée sur le soutien aux employés pendant la pandémie et sur l'extension de ce soutien aux collectivités dans lesquelles ils vivent. Les employés des lauréats de cette année ont fait plus de 570 000 heures de bénévolat dans des organisations caritatives aux quatre coins du pays l'année dernière. Qu'il s'agisse d'aider les employés à s'installer pour travailler à distance ou de leur accorder des congés payés pour faire du bénévolat dans la communauté, les lauréats de cette année ont relevé la barre de ce que signifie être un employeur de premier plan. De nombreux lauréats ont également accordé une plus grande attention à la santé de leurs employés lorsqu'ils travaillent de chez eux, notamment en revoyant à la hausse les subventions pour le bien-être et la santé mentale.

Le concours des 100 meilleurs employeurs au Canada, qui en est à sa 21e édition annuelle, est un projet de la rédaction. Il récompense les employeurs qui ont mis en place des programmes de gestion des ressources humaines exceptionnels et des politiques d'avant-garde en milieu de travail. L'équipe de rédaction de Mediacorp évalue les employeurs en fonction de huit critères, qui n'ont jamais changé depuis le début du projet : (1) Environnement physique de travail ; (2) Atmosphère de travail et relations sociales ; (3) Avantages sociaux (soin de santé et vie familiale) et financiers ; (4) Vacances et congés ; (5) Communications avec les employés ; (6) Gestion du rendement ; (7) Formation et perfectionnement des compétences ; et (8) Engagement au sein de la communauté. Les rédacteurs publient des raisons détaillées à l'appui de leur choix et des notes pour chacun de ces critères, ce qui contribue à la transparence de la sélection des lauréats. Le résultat est un catalogue des meilleures pratiques dont peuvent profiter les employeurs et les personnes à la recherche d'un emploi. Les employeurs qui souhaitent participer à la prochaine édition du concours peuvent également demander un formulaire de candidature en ligne.

Fondé en 1992, Mediacorp Canada Inc. est le plus grand éditeur de périodiques sur l'emploi au Canada. L'éditeur basé à Toronto gère le projet des 100 meilleurs employeurs au Canada depuis 1999. Le projet se décline en 18 concours médiatiques régionaux et spécialisés dont profitent plus de 15 millions de Canadiens chaque année grâce à divers magazines et journaux partenaires, notamment The Globe and Mail. La société Mediacorp gère également Eluta.ca, l'un des plus grands moteurs de recherche d'emploi au Canada. Il propose des commentaires des rédacteurs issus du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada et des millions de personnes à la recherche d'un emploi l'utilisent chaque année. L'entreprise publie aussi depuis 28 ans The Career Directory, un guide en ligne gratuit destiné aux récents diplômés de collèges et d'universités à la recherche d'employeurs qui embauchent des candidats issus de leur formation.

La liste complète des lauréats de cette année a été annoncée ce matin dans un magazine spécial publié dans le Globe and Mail proposé en ligne et sur papier. La liste des lauréats et les raisons détaillées pour lesquelles nos rédacteurs les ont choisis ont également été publiées aujourd'hui sur la page d'accueil du concours.

