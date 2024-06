GATINEAU, QC, le 12 juin 2024 /CNW/ - Avec le changement de saison et la fin de l'année scolaire qui approche, de nombreux Canadiens sont en train de planifier leurs vacances d'été, qui peuvent impliquer des voyages à l'étranger. Certains Canadiens se rendront à Paris pour les Jeux olympiques d'été et les Jeux paralympiques d'été de 2024 pour encourager leurs athlètes préférés ou même, dans certains cas, pour participer aux Jeux. Service Canada rappelle à ces futurs voyageurs de s'assurer de détenir un passeport valide avant de faire des réservations de voyage.

Les Canadiens qui n'ont pas de plan de voyage immédiat peuvent profiter du service de traitement en 20 jours ouvrables, disponible pour les demandes de passeport présentées en personne dans la plupart des Centres Service Canada et des sites de services mobiles réguliers, et pour les demandes soumises par la poste. Les temps d'attente peuvent être plus courts dans ces points de service que dans les bureaux des passeports. Le délai de traitement en 20 jours ouvrables ne comprend pas les délais de livraison par la poste.

Pour ceux qui ont besoin d'un passeport plus tôt, 39 Centres Service Canada et tous les bureaux des passeports du pays offrent un service de traitement dans les 10 jours ouvrables. Ce délai ne comprend pas le temps de livraison par la poste. Dans la plupart de ces points de service, les clients ont la possibilité de récupérer leur passeport en personne lorsqu'il est prêt.

Les Canadiens qui ont besoin d'un passeport en moins de 10 jours ouvrables doivent se rendre dans un bureau offrant le service de retrait urgent ou express. Pour en savoir plus, consultez la page Web Demander des services urgents, express ou d'urgence de fin de semaine pour obtenir un passeport.

Les clients qui souhaitent obtenir des renseignements sur l'état d'une demande de passeport soumise peuvent consulter le Vérificateur de l'état d'une demande de passeport en ligne. Cet outil numérique permet aux demandeurs d'obtenir des mises à jour sur leur demande sans avoir à appeler ou à visiter Service Canada. Les personnes qui ont présenté une demande en personne auront besoin du numéro de dossier ou de référence indiqué sur leur reçu. Les clients qui ont envoyé leur demande par la poste ou qui n'ont pas de numéro de dossier ou de numéro de référence peuvent demander de le recevoir à l'adresse courriel indiquée dans la demande. L'état des demandes soumises en personne pourra être communiqué après 5 jours ouvrables, tandis que l'état des demandes envoyées par la poste pourra être communiqué après 10 jours ouvrables.

On rappelle également aux Canadiens de vérifier les exigences d'entrée et de sortie de leur pays de destination, car certains pays exigent que le passeport soit valide pendant une certaine période après être entré au pays ou en être sorti. Par exemple, les Canadiens qui prévoient assister aux Jeux olympiques et paralympiques à Paris cet été devront avoir un passeport valide au moins trois mois après la date prévue de leur retour au Canada.

Cette année, on prévoit recevoir un nombre important de demandes de renouvellement pour les passeports de 10 ans, dont les premiers ont été délivrés en juillet 2013.

Pour 2023-2024, Service Canada a émis environ 33% de passeports de plus que l'année précédente et a dépassé son objectif de rendement en traitant 92% des demandes de passeport dans les normes de service. Service Canada est déterminé encore une fois à dépasser l'objectif de rendement de 90% pour 2024-2025.

Pour obtenir plus de renseignements sur les Centres Service Canada, les bureaux des passeports et les sites de services mobiles réguliers, visitez la page Web Trouver un bureau de Service Canada.

« Beaucoup de Canadiens voyageront à l'extérieur du pays au cours des prochains mois et auront besoin d'un passeport. Service Canada est prêt à traiter les demandes et à livrer les passeports aux Canadiens. Nous mettons tout en œuvre pour éliminer les files d'attente et pour assurer la meilleure expérience client pour la population canadienne. »

- Le ministre des Services aux citoyens, Terry Beech

La norme de service pour les demandes de passeport soumises aux bureaux des passeports et dans les Centres Service Canada offrant un service de traitement en 10 jours est de 10 jours ouvrables, plus le délai de livraison par la poste si le retrait en personne n'est pas nécessaire.

La norme de service pour les demandes de passeport présentées dans les Centres Service Canada réguliers, aux sites de services mobiles réguliers et par la poste est de 20 jours ouvrables, plus le délai de livraison par la poste.

Le gouvernement a comme objectif de rendement de traiter au moins 90 % des demandes de passeport complètes dans les délais correspondant aux normes de service.

Tous les points de service de Service Canada au Québec demeureront ouverts pendant les vacances de la construction (du 22 juillet au 2 août 2024).

Les clients peuvent prendre rendez-vous pour les services de passeport dans un point de service de Service Canada sur eServiceCanada. La disponibilité des rendez-vous peut varier, et tous les formulaires de demande de passeport doivent être remplis avant le rendez-vous.

Les temps d'attente estimés aux bureaux offrant le service en 10 jours ouvrables sont affichés sur la page Web Trouver un point de service de passeport au Canada.

Pour 2024-2025, Service Canada prévoit recevoir entre 5,19 millions et 5,74 millions de demandes de passeport.

Les statistiques sur le Programme de passeport sont publiées en ligne et mises à jour chaque mois.

