Cet événement préférentiel de la marque offre aux professionnels la possibilité d'être les premiers à vivre une expérience de bureau sans précédent avec des remises exclusives et des surprises.

SINGAPOUR, le 2 janv. 2025 /CNW/ - Viaim, une une société de matériel technologique d'IA profondément ancrée dans le secteur du bureau intelligent, ouvre une nouvelle ère de bureau intelligent avec sa mission de créer une IA qui élimine les tâches de bureau répétitives, pour permettre aux professionnels de se concentrer sur la collaboration, l'innovation et des tâches plus importantes. L'entreprise fera ses débuts au CES 2025 avec le lancement de ses écouteurs RecDot AI Work et de l'enregistreur NoteKit qui peuvent simplifier les flux de travail. viaim AI offre des fonctionnalités avancées pour améliorer la productivité et la commodité. Son assistant d'IA analyse les procès-verbaux des réunions, extrait les points clés et génère des résumés et des listes de choses à faire, simplifiant ainsi les tâches à exécuter après les réunions.

Premiers acheteurs Viaim

Offrant aux professionnels du monde entier la possibilité de travailler plus intelligemment et plus efficacement, RecDot prend en charge la transcription et la traduction en temps réel d'enregistrements sur site, d'appels et d'enregistrements audio-vidéo. Avec des capacités de traduction en 13 langues, il assure une communication sans faille et la réduction du bruit de fond de 48 dB permet d'isoler efficacement les bruits de fond, ce qui peut être personnalisé en fonction de divers scénarios. En outre, la durée de vie de la batterie du boîtier de charge de 36 heures offre jusqu'à 9 heures d'utilisation et permet une heure d'utilisation avec seulement 5 minutes de charge. Les produits de viaim peuvent simplifier les flux de travail des réunions et les fonctions de transcription, de traduction et de résumé en temps réel simplifient les tâches et améliorent la concentration, ce qui en fait un outil idéal pour les réunions multinationales ou en langue étrangère.

Par ailleurs, l'enregistreur d'IA de bureau NoteKit, qui ressemble à un stylo, se branche directement sur un ordinateur portable sans qu'il soit nécessaire de connecter des écouteurs ou des pilotes supplémentaires. Il utilise deux microphones pour une prise de son omnidirectionnelle afin d'enregistrer le son de manière indépendante et peut clairement capturer des voix humaines dans un rayon de cinq mètres et peut être contrôlé de manière indépendante à l'aide de boutons physiques. Il prend en charge la transcription d'enregistrements de conférences audio et vidéo en direct, la reconnaissance et la traduction de 13 langues, et peut fournir des sous-titres externes pour les vidéos en langue étrangère.

Pour célébrer le lancement, viaim invite les utilisateurs à participer à son événement exclusif réservé aux premiers acheteurs du 1er au 6 janvier 2025. Ne manquez pas votre chance - inscrivez-vous dès maintenant sur le site Web officiel de Viaim (store.viaim.ai) pour obtenir des réductions allant jusqu'à 25 $ et tentez de gagner un RecDot d'une valeur de 249 $. Le temps est limité, alors agissez vite et améliorez l'efficacité de votre lieu de travail grâce aux dernières innovations de viaim!

Jane Doe, directrice du marketing de Viaim, a déclaré : « Les professionnels font face à des défis croissants en matière d'efficacité et de communication, en particulier avec les réunions fréquentes, la collaboration à distance entre plusieurs fuseaux horaires et les besoins multilingues. Les outils traditionnels ne sont pas à la hauteur et réduisent la productivité. viaim s'attaque à ces problèmes et ce lancement marque une étape clé vers des solutions de travail plus intelligentes. »

Découvrez viaim au CES 2025 et participez à l'expérience immersive au stand 36709, LVCC South Hall 2, du 7 au 10 janvier. Découvrez des démonstrations de produits en direct, participez à des discussions dirigées par des experts et profitez d'offres exclusives. Découvrez comment RecDot et NoteKit peuvent transformer votre journée de travail et vous permettre d'atteindre de nouveaux niveaux de productivité.

