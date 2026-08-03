Cerrejón s'associe à Veriforce Canada pour renforcer la visibilité, la conformité et la qualification des sous-traitants

Veriforce Canada appuie la supervision des sous-traitants, la sécurité et l'efficacité opérationnelle de Cerrejón dans l'ensemble de ses activités minières.

MONTRÉAL, le 3 août 2026 /CNW/ -- Veriforce Canada, le plus grand réseau mondial de relations entre sous-traitants et clients, a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec Cerrejón afin de soutenir la gestion de la conformité, du contrôle d'accès et de la qualification des sous-traitants dans l'ensemble des opérations de Cerrejón en Colombie.

Cerrejón, une société de Glencore, est une importante exploitation minière de charbon à ciel ouvert située dans la région de La Guajira, dans le nord de la Colombie. Elle exploite un système intégré comprenant mine, rail et port, avec plus de 13 000 employés et sous-traitants. Forte de plus de 40 ans d'activité, Cerrejón est largement reconnue comme une référence dans le secteur minier, avec des écosystèmes de sous-traitants complexes et des normes strictes en matière de santé, de sécurité et de conformité.

Cette entente permet de déployer le cadre de gestion des sous-traitants et la plateforme technologique SafeContractor Canada chez Cerrejón. Le partenariat soutient la qualification, la gestion de la performance et la supervision des sous-traitants grâce à une approche plus structurée et harmonisée.

L'initiative soutient également les efforts de Cerrejón visant à aligner la gestion des sous-traitants et des fournisseurs sur les normes en matière de santé, sécurité, environnement, communauté et droits humains, conformément aux lignes directrices SAFEWORK.

Forte de plus de 50 ans d'expérience combinée dans l'industrie et d'une plateforme qui soutient plus de 3 200 organisations clientes à l'échelle mondiale, Veriforce Canada est idéalement positionnée pour aider Cerrejón à renforcer la gestion de ses sous-traitants tout en favorisant une exécution sécuritaire et efficace des projets.

« La sécurité dans le secteur minier se construit sur le terrain, une décision, un contrôle critique et un quart de travail à la fois. Elle commence par s'assurer que chaque personne qui entre sur un site est formée, compétente et prête à effectuer son travail; que les contrôles critiques sont compris, vérifiés et efficaces; et que les dirigeants disposent de la visibilité nécessaire pour repérer les risques et intervenir avant le début des travaux. Car rien n'est plus important que de voir chacun rentrer à la maison en toute sécurité.

Notre collaboration continue avec Cerrejón, une société de Glencore, repose sur cette responsabilité commune. Ensemble, nous renforçons les bases opérationnelles qui protègent les travailleurs chaque jour, de la préparation de la main-d'œuvre et de la vérification des contrôles jusqu'au contrôle d'accès aux sites, à la conformité et à la visibilité des risques en temps réel. Ce que nous mettons en place en Colombie reflète également un besoin plus large en Amérique latine : des systèmes de sécurité pratiques et évolutifs qui fonctionnent dans des environnements miniers complexes et qui produisent des résultats là où cela compte le plus, soit directement au point d'exécution des travaux. »

-- Henriette Bichai, présidente, Veriforce Canada

Grâce à SafeContractor Canada, un produit de Veriforce Canada, Cerrejón bénéficiera d'un système centralisé soutenant l'intégration, la qualification, l'évaluation de la performance et le contrôle d'accès des sous-traitants.

La plateforme couvre des exigences clés en matière de conformité, notamment la préparation de la main-d'œuvre, les exigences environnementales, les normes de qualité, les protocoles de santé et sécurité ainsi que les engagements en matière de développement durable.

La solution SafeContractor Canada sera configurée en fonction des besoins opérationnels de Cerrejón et s'intégrera à son infrastructure existante. Veriforce Canada offrira également un accompagnement pour simplifier les processus internes et réduire la charge administrative.

À propos de Veriforce Canada

Veriforce Canada est le plus vaste réseau Canadien de relations entre sous-traitants et donneurs d'ordres. En tant que marque ombrelle, elle soutient ses offres de produits, notamment SafeContractor Canada et ComplyWorks. Ces solutions aident les organisations à gérer les risques liés aux sous-traitants, à respecter les exigences réglementaires et à améliorer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement dans un large éventail de secteurs.

SOURCE Veriforce Canada

Contact médias : Aude Mazaud, Responsable principale, Communications marketing, [email protected]