Cérémonie des Prix HUAWEI XMAGE 2024 : Les histoires d'un monde réconfortant, capturées par les yeux des photographes

He Gang, chef de la direction de Huawei Consumer Business Group, a déclaré dans son discours : « J'aimerais féliciter chaleureusement les lauréats de ce soir et rendre hommage aux créateurs à l'ère de l'imagerie mobile. Je souhaiterais également exprimer ma sincère gratitude aux utilisateurs de HUAWEI XMAGE - chacun d'entre vous en a fait un outil qui va au-delà de la documentation de la vie, le transformant en un pont de la communication émotionnelle entre les personnes. »

Cérémonie des Prix HUAWEI XMAGE 2024 : Un hommage à l'ère de l'imagerie mobile

Les Prix XMAGE ont eu lieu depuis huit années consécutives depuis 2017, et des utilisateurs de plus de 170 pays et régions y ont participé. Depuis sa création, le concours a recueilli près de 5 millions de participations. Il s'agit maintenant de l'un des événements d'imagerie mobile les plus influents au monde. Les Prix HUAWEI XMAGE 2024 ont duré 131 jours, et ont attiré des participants de 86 pays et régions qui ont soumis plus de 650 000 candidatures. En plus de la Chine, les utilisateurs des pays étrangers suivants sont ceux qui ont soumis le plus de candidatures : Malaisie, Turquie, Philippines, Émirats arabes unis, Arabie saoudite. Les modèles de téléphone intelligent les plus populaires utilisés par les photographes des prix XMAGE ont été ceux des séries suivantes : HUAWEI Pura 70, P60, P40, Mate 60.

Lors de la cérémonie, 66 œuvres gagnantes, dont trois lauréats du grand prix, 18 gagnants du meilleur prix de leur catégorie, 38 finalistes, trois mentions honorables, deux meilleurs de la série Pura et 2 meilleurs de la série Mate, ont été annoncées. Grâce à diverses perspectives et techniques d'expression, ces œuvres ont mis en valeur la chaleur, la tranquillité et la luminosité du monde entier et ont transmis les émotions et la force des gens ordinaires.

Photographe de l'année : Les éloges des juges internationaux

Chen Yong, ingénieur chinois, Justin Mendoza, gestionnaire de comptes philippin, et Kinga Choińska, employée de bureau polonaise, ont décroché le Grand prix et se sont vu décerner chacun un fonds de création Huawei de 10 000 USD. Ces œuvres dépeignent des moments captivants de la vie avec une imagination et une créativité uniques, qui réchauffent le cœur des gens.

Commentaire d'un juge : « La fille qui monte sur l'échelle est un symbole de force, de mouvement, de beauté, de vitalité et d'unicité. Elle monte comme un oiseau en vol, tandis que le soleil perce les nuages. Chacun d'entre nous a le pouvoir de rendre le monde meilleur. Jeune fille, c'est ce que raconte cette image. » Chen Xiaobo, 9e vice-président de la China Photographers Association

Commentaire d'un juge : « Quand une photographie pose des questions, nous savons immédiatement qu'elle est réussie. Cette photo est à la fois humoristique et a un grand sens de l'échelle, ce qui nous permet de nous demander quelle est la taille véritable de l'oiseau, et si oui ou non il a été pris par le bâton du pêcheur. Son pouvoir réside dans le hasard de l'instant, une composition bien pensée et une perspective basse unique. » - Keith Ladzinski, photographe de National Geographic et directeur nommé aux Emmy.

Commentaire d'un juge : « Les tons chauds, les accessoires capillaires assortis et l'éclairage doux s'agencent harmonieusement dans cette image pour créer un moment de calme entre les sœurs. La palette de couleurs douillette donne à la scène une sensation amicale et engageante, ce qui permet aux spectateurs de sentir facilement le lien qu'elles partagent. C'est un beau rappel des petits moments qui nous rassemblent » - James Perolls, photographe de mode et directeur.

Plus de 300 magnifiques œuvres seront présentées au Shenzhen Sea World Culture and Art Center. L'exposition a soigneusement construite autour de sept sections, dont « Moments », « Visages », « Si loin si proche » « Hello Life », etc., dans le but d'amener le public à explorer le charme infini de la photographie. Du 27 au 30 novembre, ce festin visuel sera une occasion précieuse pour les amateurs d'art d'apprécier de près les excellentes œuvres de la compétition, où les émotions et les histoires derrière chaque image seront présentées de façon vivante pour que chacun puisse les apprécier en personne.

Chen Xiaobo, 9e vice-président de la China Photographers Association, a déclaré : « Les images mobiles ne servent pas seulement à documenter la vie quotidienne, elles peuvent aussi être intégrées dans des observations plus approfondies et des pensées philosophiques plus personnelles. Chaque photographie devient une partie intégrante de notre propre dialogue intime avec le monde.

HUAWEI XMAGE : Une marque qui parle de connexions humaines et qui soutient la culture de la photographie mobile

Au fil des ans, Huawei a continuellement organisé des tournées mondiales axées sur la photographie, régulièrement publié des rapports sur les tendances en matière de photographie mobile, organisé des activités communautaires et ainsi que des cours à l'intention des photographes. La marque a toujours souhaité interagir en profondeur avec les photographes, promouvoir continuellement la culture de la photographie mobile, et elle souhaite continuer à offrir un espace soudé et accueillant pour tous. Grâce à la plateforme mondiale des Prix HUAWEI XMAGE, Huawei a construit un espace de communication approfondie entre les consommateurs, éliminant les frontières entre les régions, les cultures et les langues. En même temps, la plateforme encourage les connexions humaines et des émotions réconfortantes qui résonnent partout dans le monde grâce à la photographie.

Pour obtenir la liste complète des œuvres lauréates, veuillez consulter le site Web officiel des Prix HUAWEI XMAGE 2024 : https://consumer.huawei.com/fr/campaign/xmage/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2568677/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2568678/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2566171/Chen_Yong__China_____Catching_a_Cloud__HUAWEI_Pura_70.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2566172/Justin_Mendoza_Philippines_____Pick_a_Beak__HUAWEI_P30_Pro.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2566173/Kinga_Choi_ska_Poland____Sisters__HUAWEI_P60_Pro.jpg

