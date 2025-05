MUNICH, le 1er mai 2025 /CNW/ - Le 29 avril 2025, lors du 4e Forum Innovative Data Infrastructure (IDI) de Huawei à Munich, en Allemagne, Huawei a lancé la solution de lac de données IA, conçue pour accélérer l'adoption de l'IA dans les industries. Peter Zhou, vice-président de Huawei et président de la ligne de produits de stockage de données de Huawei, a présenté la solution dans son discours d'ouverture : « Éveil des données, accélération de l'intelligence avec une infrastructure de données prête pour l'IA ».

Peter Zhou, vice-président de Huawei et président de la ligne de produits de stockage de données de Huawei, prononçant son discours d’ouverture (PRNewsfoto/Huawei)

Alors que la transformation numérique a évolué au fil des décennies et apporté des changements radicaux, une chose reste constante : l'importance critique des données. C'est ce qu'a souligné le discours de M. Zhou : « Pour être prêt pour l'IA, il faut être prêt pour les données. L'approfondissement continu de la numérisation de l'industrie est un processus de transformation des données en informations et en connaissances. »

En intégrant le stockage des données, la gestion des données, la gestion des ressources et la chaîne d'outils de l'IA, la solution de lac de données IA fournit un ensemble de données d'IA de haute qualité et accélère la formation et l'inférence des modèles, ce qui permet aux entreprises d'adopter l'IA.

Dans son discours, M. Zhou a donné des détails sur les produits et les technologies qui font partie de la solution de lac de données :

Stockage des données : innovation continue en matière de performance, de capacité et de résilience

Formation et inférence accélérées de modèles d'IA : Le stockage IA haute performance Huawei OceanStor série A offre des performances exceptionnelles. Il a, par exemple, permis au développeur de technologies d'IA iFLYTEK, entre autres, d'augmenter considérablement l'efficacité de l'entraînement des clusters. Sa technologie avancée d'accélération de l'inférence améliore les performances de l'inférence, réduit la latence et améliore l'expérience de l'utilisateur de l'application, accélérant ainsi le déploiement d'applications d'inférence de grands modèles dans les environnements de production. Stockage efficace des données d'IA en masse : Le stockage OceanStor Pacific All-Flash Scale-Out offre une densité de capacité élevée de 4 PB/2 U et une consommation d'énergie ultra-faible de 0,25 W/TB. Conçu pour gérer facilement des données de l'ordre du gigaoctet, il est bien adapté aux charges de travail intensives en données dans les domaines de l'éducation, de la recherche scientifique, de l'imagerie médicale et des médias. Sauvegarde des corpus d'IA et des bases de données vectorielles : OceanProtect Backup Storage de Huawei offre des performances de sauvegarde 10 fois supérieures à celles des options classiques et se targue d'une précision de détection des attaques de rançongiciels de 99,99 %, sauvegardant ainsi les données clés des corpus de formation et des bases de données vectorielles dans des domaines tels que le pétrole et le gaz et les fournisseurs de services de gestion.

Gestion des données : visibilité des données, facilité de gestion et mobilité entre les régions

Huawei DME est une plateforme de gestion des données qui intègre l'Omni-Dataverse pour aider les clients à éliminer les silos de données dans les centres de données géographiquement dispersés. En outre, la capacité de DME à extraire des données de plus de 100 milliards de fichiers en quelques secondes aide les clients à traiter efficacement les données et à en exploiter tout le potentiel.

Gestion des ressources : mise en commun de divers xPU et planification intelligente des ressources d'IA

S'appuyant sur les technologies de virtualisation et de conteneurs, la plateforme DCS permet une mise en commun efficace des ressources xPU et une planification intelligente, ce qui stimule l'utilisation des ressources. En outre, le DataMaster de DME permet de réaliser des opérations d'exploitation et de maintenance basées sur l'IA dans tous les scénarios grâce au copilote IA, qui offre une gamme d'applications d'IA telles que des questions et réponses intelligentes, un assistant d'exploitation et de maintenance et un expert en inspection, créant ainsi une expérience exceptionnelle en matière d'exploitation et de maintenance.

