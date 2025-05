La toute nouvelle montre HUAWEI WATCH 5 présente des innovations révolutionnaires qui révolutionnent les capacités d'interaction intelligente. Avec une amélioration importante du système HUAWEI TruSense, la montre intelligente intègre une nouvelle technologie de multi-capteurs X-TAP, alimentée par un module de capteurs distribués. Cette configuration avancée permet aux utilisateurs de surveiller leur bilan de santé sans effort en une touche, assurant ainsi des renseignements plus précis, plus rapides et plus complets sur leur santé. De plus, la commande par gestes a été améliorée pour prendre en charge le double slide et le double tapotement, offrant aux utilisateurs des options d'interaction intuitives. La montre HUAWEI WATCH 5 est lancée dans des coloris exclusifs, violet et sable doré, reflétant un style particulièrement sophistiqué.

HUAWEI WATCH 5 transforme le prêt-à-porter, inaugurant un nouvel avenir de surveillance de la santé de niveau supérieur et d'expériences plus intelligentes pour les consommateurs du monde entier.

Dévoilement de nouveaux produits phares : une fusion de technologie et d'esthétique

En plus de la montre HUAWEI WATCH 5, plusieurs autres produits phares ont fait leurs débuts, dont la série HUAWEI WATCH FIT 4, les écouteurs HUAWEI FreeBuds 6 et la tablette HUAWEI MatePad Pro 12,2 pouces.

La série HUAWEI WATCH FIT 4 reste fidèle à sa conception carrée distinctive tout en défendant la philosophie « Fashion Active » -- un mode de vie énergique et soucieux de la santé qui permet aux utilisateurs de bouger en toute confiance et de vivre activement. Offrant un confort ultramince et léger, la montre HUAWEI WATCH FIT 4 Pro atteint 9,3 mm d'épaisseur. Elle prend également en charge les sports extérieurs de niveau professionnel tels que la course professionnelle, la plongée jusqu'à 40 mètres de profondeur et le mode parcours de golf, améliorée par le système HUAWEI TruSense pour une expérience de gestion de la santé complète et plus intelligente.

Les écouteurs HUAWEI FreeBuds 6 sont les premiers écouteurs à conception ouverte HUAWEI de l'industrie dotés d'unités de pilote à deux circuits magnétiques et prenant en charge 2,3 Mb/s de transmission audio sans perte. Dotés de la technologie de suppression du bruit stable et claire et d'une conception élégante en forme de goutte, les écouteurs offrent une expérience audio transparente et immersive.

La tablette MatePad Pro 12,2 pouces 2025 de HUAWEI intègre un écran PaperMatte innovant Tandem OLED qui augmente considérablement la luminosité de l'écran et améliore les capacités antiéblouissement et antireflets. Associé au clavier Huawei Glide et à la nouvelle version de l'application HUAWEI Notes, la tablette HUAWEI MatePad Pro 12,2 pouces 2025 porte la productivité à de nouveaux sommets.

Anneaux d'activité : inspirer une nouvelle façon de profiter de chaque moment d'une vie active

En réponse à l'intérêt mondial croissant pour le conditionnement physique, Huawei a transformé sa campagne « Illuminez vos anneaux » en « Anneaux d'activité », s'appuyant sur la philosophie « Profitez de votre moment ». Avec plus de 100 modes de sport disponibles dans ses appareils de prêt-à-porter, Huawei permet aux utilisateurs de tous âges et de tous niveaux de conditionnement physique de rester actifs et d'améliorer leur santé en harmonie avec leur mode de vie.

Selon le dernier rapport d'IDC, Huawei s'est classée au premier rang mondial sur le plan du taux de croissance des expéditions d'appareils de prêt-à-porter sur 12 mois en 2024 et a maintenu la première position sur le plan de la part de marché de la Chine pendant six années consécutives. Le prêt-à-porter de Huawei continue d'établir des tendances en matière de modes de vie sains et tendances, devenant un symbole emblématique du style personnel dans le monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2689576/HuaweiPicture1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2689577/HuaweiPicture2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2689578/HuaweiPicture3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2689579/HuaweiPicture4.jpg

