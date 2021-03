Citation

« La pandémie mondiale que nous vivons depuis un an déjà représente certes une crise sanitaire historique. Mais elle ne doit pas nous faire oublier qu'une autre crise - climatique et environnementale - est toujours en cours. Depuis le début des années 2000, Saint-Laurent s'est doté d'une vision en matière de protection de l'environnement incluant la lutte contre les changements climatiques. Celle-ci s'est reflétée dans différents plans toujours plus ambitieux ainsi que dans la participation au programme Partenaires dans la protection du climat depuis 2013. Grâce à ce dernier, nous avons réduit de manière très encourageante nos émissions de gaz à effet de serre. Ces bons résultats s'expliquent surtout par une excellente participation de toutes les parties impliquées : citoyens, industries, commerces, institutions, organismes et, bien sûr, notre propre administration. Cette performance est d'autant plus remarquable que, dans le même temps, notre population a connu une croissance marquée et un fort développement résidentiel. Elle nous motive à poursuivre ces efforts à travers le Plan d'urgence climatique 2021-2030 que nous prévoyons dévoiler cette année. Notre administration pourra notamment compter sur un nouveau financement de la Fédération canadienne des municipalités pour lancer un nouveau projet sur le Budget carbone. Le PPC a ainsi été une étape, très utile, que ce plan d'urgence climatique et notre corridor de biodiversité vont désormais pouvoir relayer et bonifier.»

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Faits saillants

La seconde édition de la Cérémonie des Partenaires dans la protection du climat a été organisée dans le cadre du programme Municipalités pour l'innovation climatique administré par la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et financé par le gouvernement du Canada. Cette initiative soutient les collectivités membres du programme PPC de la FCM et de l'ICLEI visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à lutter contre les changements climatiques. Le PPC est un partenariat entre la FCM et l'ICLEI, une association fondée en 1990 sous le parrainage du programme des Nations unies pour l'environnement, également connue sous la formule « Les gouvernements locaux pour le développement durable ».

Cette cérémonie visait à souligner les efforts soutenus de la soixantaine de municipalités québécoises membres du programme PPC dans leur lutte face aux changements climatiques. Parmi les témoignages inspirants des municipalités les plus actives, M. DeSousa est notamment intervenu aux côtés de Suzanne Roy, présidente de l'Union des municipalités du Québec et de Sylvie Vignet, mairesse de Rivière-du-Loup.

Le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa, y a expliqué que « ce que l'expérience du PPC a appris à l'administration laurentienne, c'est surtout de mieux parvenir à identifier ses émissions de GES et les ressources nécessaires pour les réduire. Les résultats sont vraiment encourageants. Par exemple, en 2017, alors que Saint-Laurent émettait 5,8 tonnes de GES par habitant, le Québec en émettait 9,6 et le Canada 19,4 ».

Le maire de Saint-Laurent a notamment dévoilé la méthode permettant de parvenir à tels résultats: « le plus efficace est de commencer par mettre en place de bonnes pratiques au sein de l'administration et du personnel, puis des bâtiments et des transports municipaux. Cela sert à créer un effet d'entraînement pour les autres acteurs du territoire: les institutions comme les établissements scolaires, les commerces, les entreprises et les industries, et bien entendu les citoyens. »

Cette conférence s'est tenue en ligne en raison des mesures sanitaires actuelles pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Exceptionnellement, elle a été placée dans le cadre d'Americana, forum annuel sur l'environnement et salon international des technologies environnementales, réputé pour être le plus grand événement environnemental multisectoriel d'Amérique du Nord, attirant généralement 5000 visiteurs en provenance d'une vingtaine de pays.

Liens connexes

Cérémonie PPC

Réseau environnement

Fédération canadienne des municipalités (FCM)

ICLEI - Les Gouvernements locaux pour le développement durable

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, l'arrondissement de Saint-Laurent est le plus vaste avec ses 42,8 kilomètres carrés. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » en 2019, Saint-Laurent place le développement durable et la protection de l'environnement en particulier au cœur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 110 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir cinq stations du nouveau Réseau express métropolitain. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son moderne Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie aux familles et un milieu stimulant aux entreprises.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Laurent

Renseignements: Sources : Marc-Olivier Fritsch, chargé de communications, Direction d'arrondissement, Division des communications et des relations avec les citoyens, Arrondissement de Saint-Laurent, 514 855-6000, poste 4342 / [email protected]; Renseignements : Marc-Olivier Fritsch, Lignes médias : 438 368-3318 ou 514 825-6231

Liens connexes

https://montreal.ca/saint-laurent