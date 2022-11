Cérémonie de remise des prix du Mérite municipal - Neuf lauréates et lauréats se démarquent par leur implication pour dynamiser leur milieu de vie!

QUÉBEC, le 22 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, a procédé à la remise des prix du Mérite municipal 2022 lors d'une cérémonie de reconnaissance qui s'est tenue à Québec, hier. Elle félicite les neuf lauréates et lauréats qui se sont démarqués grâce à leur dévouement exceptionnel pour leur collectivité.

Après quatre ans d'absence, la cérémonie du Mérite municipal a été couronnée de succès. Six catégories ont été mises de l'avant, dont un prix Coup de cœur déterminé par un vote du public en ligne. L'ensemble de ces marques de reconnaissance vise à mettre en lumière le travail de personnes et d'organisations passionnées œuvrant au quotidien pour améliorer la qualité de vie dans leur communauté et dynamiser leur municipalité.

Lauréates et lauréats, par catégorie

Femmes et démocratie municipale

Table de concertation des groupes de femmes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Municipalité de Lac-Bouchette

Relève municipale

24 999 habitants et moins : M me Stéphanie Houde, Ville de Chapais

Stéphanie Houde, 25 000 habitants et plus : Mme Karine Lalonger , Ville de Mirabel

Implication bénévole municipale

24 999 habitants et moins : Friperie La suite des choses, Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur

25 000 habitants et plus : Festival des arts de ruelle, Arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie (Ville de Montréal)

Municipalité et développement durable

24 999 habitants et moins : Ville de Sainte-Catherine

25 000 habitants et plus : Ville de Saint-Jean -sur-Richelieu

Aménagement du territoire et urbanisme

24 999 habitants et moins : Ville de La Malbaie

25 000 habitants et plus : Ville de Saint-Georges

Prix Coup de cœur du public

Ville de Saint-Georges

Citation :

« Je suis fière de participer à la reconnaissance des lauréates et lauréats qui ont posé des actions indispensables afin de changer positivement les choses au sein de leur municipalité. Grâce à leurs initiatives innovantes et à leurs idées audacieuses, ils ont contribué au mieux-être de leur communauté ainsi qu'au développement de leur milieu de vie. Je les félicite! Ils seront assurément une source d'inspiration pour plusieurs personnes et organisations qui souhaitent s'impliquer dans leur collectivité, et ce, partout au Québec! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

Au total, 26 finalistes ont été retenus pour les 5 catégories.

Plus de 5 000 votes ont été enregistrés pour déterminer le prix Coup de cœur du public.

Depuis 1990, plus de 160 lauréates et lauréats ont été récompensés dans le cadre du Mérite municipal.

Six jurys différents ont été formés pour sélectionner les meilleures candidatures ainsi que pour déterminer les lauréates et lauréats.

Les représentantes et représentants des jurys provenaient :

du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation;



de l'Union des municipalités du Québec;



de la Fédération québécoise des municipalités;



de l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec;



de l'Association des directeurs généraux des MRC du Québec;



de l'Association des directeurs municipaux du Québec;



de la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec;



de l'Ordre des urbanistes du Québec;



du Secrétariat à la condition féminine.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage à ce sujet, visitez la section du Mérite municipal sur le site Web du Ministère.

Pour connaître les activités du Ministère, suivez-nous sur les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

Photos disponibles :

Nous vous invitons à communiquer avec l'équipe des relations de presse si vous souhaitez obtenir des photos de la cérémonie ou des lauréates et lauréats.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Renseignements: Source : Léonie Bernard-Abel, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 418 999-1939; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746