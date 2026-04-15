SASKATOON, SK, le 15 avril 2026 /CNW/ - Le 15 avril 2026, le Service correctionnel du Canada (SCC) a tenu une cérémonie de passation des pouvoirs dans la région des Prairies afin de souligner le départ de la directrice du district du Manitoba, de la Saskatchewan et du nord-ouest de l'Ontario, Cindy Gee, et l'entrée en fonction du nouveau directeur, Travis Boone.

La cérémonie de passation des pouvoirs fait valoir l'importance des responsabilités qui se rattachent au rôle de directeur de district. Elle représente le transfert symbolique des responsabilités, des pouvoirs et des obligations d'un leader du domaine correctionnel à un autre.

La cérémonie de passation des pouvoirs est une tradition importante du SCC. Elle permet au nouveau dirigeant de réaffirmer son engagement à l'égard de la mission du SCC et de contribuer à la sécurité du public, des employés et des délinquants.

Le SCC est fier des membres dévoués du personnel du district du Manitoba, de la Saskatchewan et du nord-ouest de l'Ontario qui travaillent sans relâche chaque jour pour faire une différence dans la vie des délinquants. Leur professionnalisme et leur engagement contribuent à la sécurité publique des Canadiens.

Faits en bref

Le bureau du district du Manitoba, de la Saskatchewan et du Nord-Ouest de l'Ontario est situé à Winnipeg, au Manitoba.

Le district compte quatre bureaux régionaux de libération conditionnelle couvrant les zones de Regina, Saskatoon et Winnipeg.

D'autres bureaux de libération conditionnelle se trouvent à Brandon et Thompson (Manitoba), à Thunder Bay (Ontario) et à Prince Albert (Saskatchewan).

Le district du Manitoba, de la Saskatchewan et du Nord-Ouest de l'Ontario compte deux centres correctionnels communautaires, Osborne à Winnipeg (Manitoba), et Oskana à Regina (Saskatchewan).

Citations

« Au fils des années, Travis Boone a fait preuve d'un leadership, d'un professionnalisme et d'un engagement indéfectibles envers le personnel, les délinquants et la sécurité publique. Son impact sur l'institution a été important, et je suis convaincu qu'il continuera de démontrer ces mêmes valeurs alors qu'il fera la transition vers le secteur communautaire.

Enfin, après 28 ans de service, j'adresse ma sincère reconnaissance à Cindy pour son engagement indéfectible, son intégrité et ses contributions durables au SCC. Son héritage de dévouement et de service demeurera vivement présent. » a déclaré Kathy Neil, sous-commissaire régionale par intérim des Prairies du Service correctionnel du Canada.

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SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Contact : Roxane Braun, Conseillère, Relations avec les médias et Liaison avec la collectivité, Administration régionale - Prairies, (306) 514-2203