Nouvelles fournies parService correctionnel du Canada Région des Prairies
15 mai, 2026, 14:56 ET
SASKATOON, SK, le 15 mai 2026 /CNW/ - Le 13 mai 2026, Andrew Ian, un détenu du Centre psychiatrique régional, est décédé sous notre garde de causes naturelles apparentes.
Au moment du décès, la personne avait 74 ans et purgeait, depuis le 18 février 1985, une peine d'emprisonnement à perpétuité.
Les proches de la personne ont été informés.
Comme c'est toujours le cas lors d'un décès, le Service correctionnel du Canada (SCC) examinera les circonstances de l'incident. La politique du SCC exige que la police et le coroner soient avisés.
Liens pertinents
Site Web du SCC
Directive du commissaire : Décès d'un détenu
Décès en établissement
Centre psychiatrique régional - Canada.ca
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SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies
Roxane Braun, Conseillère, Relations avec les médias et Liaison avec la collectivité, Administration régionale - Prairies, (306) 514-2203
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