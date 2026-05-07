PRINCE ALBERT, SK, le 7 mai 2026 /CNW/ - Le 5 mai 2026, grâce à la vigilance du personnel, appuyée par des renseignements provenant du public, des colis contenant des objets interdits et non autorisés ont été saisis au Pénitencier de la Saskatchewan.

Parmi les objets interdits et non autorisés saisis, on retrouve de la méthamphétamine, du tabac, des briquets, des téléphones portables et accessoires. Au total, la valeur en établissement des objets saisis est évaluée à 846 125$.

Le Service correctionnel du Canada (SCC) dispose d'un certain nombre d'outils pour prévenir l'introduction de drogue dans ses établissements. Parmi ces outils, on retrouve des détecteurs ioniques et des chiens détecteurs de drogue pour la fouille des édifices, des biens personnels, des détenus et des visiteurs.

Le SCC renforce les mesures destinées à prévenir l'introduction d'objets interdits dans ses établissements dans le but d'assurer un milieu sûr et sécuritaire pour tous. Le SCC travaille également en partenariat avec les corps policiers afin de prendre des mesures à l'endroit des personnes qui tentent d'introduire des objets interdits dans les établissements correctionnels.

Le SCC a aussi créé pour tous les établissements fédéraux une ligne téléphonique d'information qui lui permet d'obtenir des renseignements supplémentaires sur les activités relatives à la sécurité des établissements du SCC. Il peut s'agir d'activités liées à la consommation ou au trafic de drogue pouvant menacer la sécurité des visiteurs, des détenus ou des personnes qui travaillent dans les établissements du SCC.

Le recours à la ligne sans frais, le 1‑866‑780‑3784, permet d'assurer que les renseignements transmis sont protégés et de garder l'anonymat.

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SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Jeff Campbell, Gestionnaire régional des communications, Administration régionale, Prairies, Service correctionnel Canada - Région des Prairies, (306) 222-2258