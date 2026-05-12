EDMONTON, AB, le 12 mai 2026 /CNW/ - Le 11 mai 2026, Catherine Lecht, une détenue de l'Établissement d'Edmonton pour femmes, est décédée sous notre garde.

Au moment du décès, la personne avait 66 ans et purgeait, depuis le 10 avril 2026, une peine de cinq ans, neuf mois et 18 jours.

Les proches de la personne ont été informés.

Comme c'est toujours le cas lors d'un décès, le Service correctionnel du Canada (SCC) examinera les circonstances de l'incident. La politique du SCC exige que la police et le coroner soient avisés.

Liens pertinents

Site Web du SCC

Directive du commissaire : Décès d'un détenu

Décès en établissement

Établissement d'Edmonton pour femmes - Canada.ca

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SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Contact : Roxane Braun, Conseillère, Relations avec les médias et Liaison avec la collectivité, Administration régionale - Prairies, (306) 514-2203