Nouvelles fournies parService correctionnel du Canada Région des Prairies
12 mai, 2026, 14:13 ET
EDMONTON, AB, le 12 mai 2026 /CNW/ - Le 11 mai 2026, Catherine Lecht, une détenue de l'Établissement d'Edmonton pour femmes, est décédée sous notre garde.
Au moment du décès, la personne avait 66 ans et purgeait, depuis le 10 avril 2026, une peine de cinq ans, neuf mois et 18 jours.
Les proches de la personne ont été informés.
Comme c'est toujours le cas lors d'un décès, le Service correctionnel du Canada (SCC) examinera les circonstances de l'incident. La politique du SCC exige que la police et le coroner soient avisés.
Liens pertinents
Site Web du SCC
Directive du commissaire : Décès d'un détenu
Décès en établissement
Établissement d'Edmonton pour femmes - Canada.ca
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SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies
Contact : Roxane Braun, Conseillère, Relations avec les médias et Liaison avec la collectivité, Administration régionale - Prairies, (306) 514-2203
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