SASKATOON, SK, le 15 avril 2026 /CNW/ - Le 15 avril 2026, le Service correctionnel du Canada (SCC) a tenu une cérémonie de passation des pouvoirs dans la région des Prairies afin de souligner le départ du directeur du Centre psychiatrique régional, Travis Boone, et l'entrée en fonction du nouveau directeur, Matthew Gee.

La cérémonie de passation des pouvoirs fait valoir l'importance des responsabilités qui se rattachent au rôle de directeur. Elle représente le transfert symbolique des responsabilités, des pouvoirs et des obligations d'un leader du domaine correctionnel à un autre.

La cérémonie de passation des pouvoirs est une tradition importante du SCC. Elle permet au nouveau dirigeant de réaffirmer son engagement à l'égard de la mission du SCC et de contribuer à la sécurité du public, des employés et des délinquants.

Le SCC est fier des membres dévoués du personnel du Centre psychiatrique régional qui travaillent sans relâche chaque jour pour faire une différence dans la vie des délinquants. Leur professionnalisme et leur engagement contribuent à la sécurité publique des Canadiens.

Faits en bref

Le Centre psychiatrique régional (CPR) a été construit en 1978 et est situé à Saskatoon, en Saskatchewan.

Il s'agit d'un établissement à plusieurs niveaux de sécurité qui peut accueillir jusqu'à 204 détenus.

Le SCC emploie environ 371 personnes au Centre psychiatrique régional.

Le CPR offre des ressources et des programmes aux détenus, notamment des programmes éducatifs, correctionnels et autochtones.

Citations

« Au fils des années, Travis Boone a fait preuve d'un leadership, d'un professionnalisme et d'un engagement indéfectibles envers le personnel, les délinquants et la sécurité publique. Son impact sur l'institution a été important, et je suis convaincu qu'il continuera de démontrer ces mêmes valeurs alors qu'il fera la transition vers le secteur communautaire.

Je suis tout aussi heureuse d'avoir Matthew Gee à titre de futur directeur du CPR. J'attends avec intérêt le leadership qu'il exercera en bâtissant sur cette base solide. » a déclaré Kathy Neil, sous-commissaire régionale par intérim des Prairies du Service correctionnel du Canada.

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SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Contact : Roxane Braun, Conseillère, Relations avec les médias et Liaison avec la collectivité, Administration régionale - Prairies, (306) 514-2203