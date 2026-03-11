STONY MOUNTAIN, MB, le 11 mars 2026 /CNW/ - Le 11 mars 2026, le Service correctionnel du Canada (SCC) a tenu une cérémonie de passation des pouvoirs à l'Établissement de Stony Mountain dans la région des Prairies afin de souligner le départ de la Directrice Janalee Bell-Boychuk et l'entrée en fonction du nouveau Directeur Christopher Ritchie.

La cérémonie de passation des pouvoirs fait valoir l'importance des responsabilités qui se rattachent au rôle de directeur d'établissement. Elle représente le transfert symbolique des responsabilités, des pouvoirs et des obligations d'un leader du domaine correctionnel à un autre.

La cérémonie de passation des pouvoirs est une tradition importante du SCC. Elle permet au nouveau dirigeant de réaffirmer son engagement à l'égard de la mission du SCC et de contribuer à la sécurité du public, des employés et des délinquants.

Le SCC est fier des membres dévoués du personnel de l'Établissement de Stony Mountain qui travaillent sans relâche chaque jour pour faire une différence dans la vie des délinquants. Leur professionnalisme et leur engagement contribuent à la sécurité publique des Canadiens.

Faits en bref

L'Établissement de Stony Mountain a été fondé en 1877 et est situé à Stony Mountain, dans la municipalité rurale de Rockwood, au Manitoba.

Il s'agit d'un établissement regroupé comprenant des unités de sécurité maximale, moyenne et minimale pouvant accueillir jusqu'à 797 délinquants.

Le SCC compte environ 526 employés à l'Établissement de Stony Mountain.

Stony Mountain offre aux délinquants des ressources et des programmes, notamment des programmes d'éducation, d'emploi, de formation professionnelle ainsi que des programmes dirigés par des Aînés et axés sur les traditions autochtones.

Citations

« Janalee et Chris ont tous deux contribué à la longue histoire de dévouement envers la sécurité et le service à la population canadienne qui caractérise les gestionnaires et le personnel de cet établissement.

Je suis très fier d'avoir l'occasion de travailler avec eux comme collègues au sein de l'équipe de la haute direction de la région des Prairies.

Vous vous êtes distingués en tant que leaders et vous avez gagné le respect du personnel et des délinquants sous votre responsabilité. Merci pour votre service, »

a déclaré Jason Hope, commissaire régional des Prairies du Service correctionnel du Canada.

