PRINCE ALBERT, SK, le 5 mars 2026 /CNW/ - Le 4 mars 2026 à 19 h 10, le détenu Keiston Custer a été appréhendé par le Service de police de Prince Albert.

Le détenu s'était évadé de la garde légale lors d'un transport effectué par le personnel en provenance du Pénitencier de la Saskatchewan le 20 février 2026.

Le Service correctionnel du Canada et le Pénitencier de la Saskatchewan mènent une enquête sur les circonstances entourant cet incident.

La sécurité des établissements, du personnel et de la population demeure la priorité absolue des responsables des opérations du système correctionnel fédéral.

Suivez-nous sur les médias sociaux

SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Contact : Jeff Campbell, Gestionnaire régional des communications, Administration régionale, Prairies, Service correctionnel Canada - Région des Prairies, (306) 222-2258