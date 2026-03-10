DUCK LAKE, SK, le 10 mars 2026 /CNW/ - Service correctionnel Canada

Le 9 mars 2026, à 13h19, le détenu Albert Mckay a été appréhendé par le détachement de Portage la Prairie de la Gendarmerie royale du Canada.

La personne était en liberté illégale du Pavillon de ressourcement Willow Cree, un établissement fédéral à sécurité minimale, depuis le 1 mars 2025.

Le Service correctionnel du Canada et Pavillon de ressourcement Willow Cree mènent une enquête sur les circonstances entourant cet incident.

La sécurité des établissements, du personnel et de la population demeure la priorité absolue des responsables des opérations du système correctionnel fédéral.

