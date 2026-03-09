Nouvelles fournies parService correctionnel du Canada Région des Prairies
09 mars, 2026, 23:48 ET
EDMONTON, AB, le 9 mars 2026 /CNW/ - Service correctionnel Canada
Le 9 mars 2026, Allan Legere, un détenu de l'Établissement d'Edmonton, est décédé sous notre garde.
Au moment du décès, la personne avait 78 ans et purgeait, depuis le 22 janvier 1987, une peine d'emprisonnement à perpétuité.
Comme c'est toujours le cas lors d'un décès, le Service correctionnel du Canada (SCC) examinera les circonstances de l'incident. La politique du SCC exige que la police et le coroner soient avisés.
SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies
Roxane Braun, Conseillère, Relations avec les médias et Liaison avec la collectivité, Administration régionale - Prairies, (306) 514-2203
