Le gouvernement du Canada invite les Canadiens et Canadiennes à regarder la cérémonie à 10 h, le 8 juin 2026

OTTAWA, ON, le 1er juin 2026 /CNW/ - La cérémonie d'installation de l'honorable Louise Arbour à titre de 31e gouverneure générale du Canada aura lieu le 8 juin 2026 à l'édifice du Sénat du Canada, à Ottawa, à compter de 10 h (HE).

La cérémonie comprendra l'assermentation de la nouvelle gouverneure générale, la présentation des distinctions honorifiques canadiennes et du Grand Sceau du Canada, ainsi qu'une allocution du premier ministre.

Au cours de la cérémonie, l'honorable Louise Arbour prononcera sa première allocution au peuple canadien à titre de gouverneure générale.

La cérémonie comprendra également des éléments cérémoniels autochtones et des prestations artistiques reflétant les intérêts et les valeurs de la gouverneure générale, tout en soulignant la diversité culturelle et le caractère inclusif du Canada.

Une fois la cérémonie d'installation terminée, la gouverneure générale se rendra au Monument commémoratif de guerre du Canada, où elle passera en revue la garde d'honneur et déposera des fleurs en hommage aux Canadiennes et aux Canadiens morts au combat. Il s'agira de sa première activité officielle à titre de gouverneure générale et de commandante en chef du Canada.

La cérémonie et la visite au Monument commémoratif de guerre du Canada seront télédiffusées en direct partout au pays. Elles seront également accessibles sur la chaîne YouTube de Patrimoine canadien et sur CPAC.

Les faits en bref

Le premier ministre Mark Carney a annoncé la nomination de Louise Arbour au poste de gouverneure générale le 5 mai 2026.

Le ministère du Patrimoine canadien est le ministère fédéral responsable des cérémonies d'État, dont la cérémonie d'installation des gouverneurs généraux. Il travaille en étroite collaboration avec plusieurs organismes fédéraux, dont le Bureau du secrétaire du gouverneur général, le Parlement du Canada et le ministère de la Défense nationale.

Les détails de la cérémonie d'installation sont affichés sur le site Web de Patrimoine canadien.

Liens connexes

Installation de la gouverneure générale

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SOURCE Patrimoine canadien

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