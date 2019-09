Cérémonie d'inauguration des installations de Zú - Le gouvernement du Québec appuie un organisme qui vise à soutenir les entreprises en démarrage dans le secteur du divertissement et de la création médiatique

MONTRÉAL, le 20 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec encourage l'essor de Zú, en accordant une aide financière de 425 000 $ à cet organisme à but non lucratif qui a pour mission de rassembler, de soutenir et de propulser les entreprises innovantes du secteur de la création et du divertissement.

Le premier ministre, M. François Legault, et le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce, aujourd'hui, lors du lancement officiel des activités de Zú.

L'aide du gouvernement se compose d'une somme de 225 000 $ du ministère de l'Économie et de l'Innovation, accordée par l'entremise de l'appel de projets Startup Québec - appui général aux incubateurs, aux accélérateurs et aux centres d'entrepreneuriat universitaires, et d'un soutien financier de 200 000 $ du Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, en provenance du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Citations :

« Pour le gouvernement du Québec, il est essentiel de favoriser la création et la croissance de startups innovantes. Je salue l'inauguration de Zú, ce nouveau hub créatif qui mettra en valeur deux grandes richesses du Québec : la créativité et le sens de l'innovation. Je suis convaincu que les 300 entrepreneurs accueillis, chaque année, transformeront leur projet en succès d'affaires de classe mondiale, ce qui contribuera à stimuler l'économie du Québec, tout en créant des emplois de haut niveau. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Zú se démarque des autres incubateurs et accélérateurs par son champ d'expertise : création et divertissement. En plus de jouer un rôle actif dans la formation, le développement et la rétention des talents, il favorisera aussi l'attraction de capitaux et la mise en valeur de la propriété intellectuelle créée ici; une priorité pour assurer la prospérité du Québec. Je suis convaincu que l'équipe de Zú contribuera à faire de Montréal une véritable capitale mondiale du contenu créatif conçu par l'entremise de nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle et la technologie 5G. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Lieu d'échange et de création, Zú fournit à des créateurs et des jeunes entreprises de l'industrie du divertissement l'infrastructure et l'accompagnement requis pour développer et exporter leur savoir-faire. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir cette initiative structurante qui, en plus de participer à l'essor économique de la métropole, met en valeur un complexe immobilier patrimonial. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Zú vise à générer des projets innovants et à les convertir en succès commerciaux de classe mondiale dans le secteur du divertissement, au moyen des arts médiatiques et numériques, des réalités virtuelle et augmentée, des arts scéniques, des jeux vidéo et d'autres nouvelles pratiques artistiques.

Installé dans le site patrimonial du Complexe-de-la Maison-Alcan, cet organisme à but non lucratif accompagne des entrepreneurs dans leur processus de création et de croissance, tant au Québec qu'à l'international.

La marque Startup Québec désigne une série d'actions du gouvernement en appui aux incubateurs, aux accélérateurs d'entreprises et aux centres d'entrepreneuriat universitaires qui offrent des services d'accompagnement aux jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance.

Le Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM) est un programme normé qui constitue un important levier pour stimuler l'activité économique, culturelle et sociale de la métropole et son rayonnement à l'échelle canadienne et internationale. Le FIRM encourage le dynamisme et le progrès de la métropole en soutenant le démarrage d'initiatives porteuses ainsi que des activités structurantes favorables au développement de la région métropolitaine.

SOURCE Cabinet du premier ministre

