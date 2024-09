Les résidents et les visiteurs ont participé à diverses activités familiales amusantes, dont un barbecue, des spectacles musicaux et des contes, ainsi qu'un défilé de bateaux au phare et dans la collectivité de Louisbourg.

En 2023, Pêches et Océans Canada a annoncé un projet de remise en état du phare d'une valeur de 1,3 million de dollars. Le projet comprenait la réparation du béton à divers endroits, le nettoyage de la surface, l'application d'une nouvelle couche de revêtement ainsi que d'autres réparations intérieures et extérieures. La dernière étape de la remise en état - le remplacement des fenêtres - sera effectuée au cours des prochaines semaines.

Au fil des ans, la structure a été endommagée lors de batailles, détruite par le feu et reconstruite plusieurs fois. La construction du phare actuel a commencé en 1923 et a été achevée en 1924. Le terrain sur lequel il se trouve est administré par Parcs Canada et fait partie du lieu historique national de la Forteresse-de-Louisbourg.

Les lieux historiques nationaux reflètent le patrimoine riche et varié du Canada et offrent aux Canadiens et aux Canadiennes l'occasion d'en apprendre davantage sur notre histoire diversifiée. Des phares aux champs de bataille, en passant par les quartiers historiques et les paysages culturels, il y a un éventail incroyable de lieux historiques nationaux et d'histoires à découvrir. Le lieu historique national de la Forteresse-de-Louisbourg est le plus important projet de reconstruction historique en Amérique du Nord et l'un des principaux moteurs du tourisme sur l'île du Cap-Breton. L'investissement dans la remise en état du phare de Louisbourg permettra aux touristes et aux marins d'en profiter pendant de nombreuses années.

Citations

« Le phare de Louisbourg est un symbole précieux de la culture locale et un pôle d'attraction pour les visiteurs. La restauration de ce phare bien-aimé assure son importance continue et améliore l'expérience des visiteurs au lieu historique national de la Forteresse-de-Louisbourg, tout cela à temps pour la célébration du centenaire du lieu, en 2024. »



L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Les investissements dans la préservation et la restauration des lieux historiques nationaux permettront de protéger ces sites patrimoniaux importants pour les générations futures. Je suis heureux de constater que ce lieu historique du cap Breton a fait l'objet de ces améliorations dont il avait bien besoin. Les gens de la région et les touristes visitent ce lieu historique depuis maintenant 100 ans et continueront de le faire au cours des 100 prochaines années, en partie grâce à des investissements comme ceux-ci. »

Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Député de Cape Breton-Canso

Les faits en bref

Pointe du Phare est le site du premier phare au Canada . Celui-ci a été construit par les colons français et allumé pour la première fois en 1734. Les fondations de ce phare, ainsi que celles du deuxième phare qui se trouvait à cet endroit de 1847 à 1923, sont toujours visibles.





Le phare actuel a été construit en 1923, et sa lanterne a été allumée en 1924. Des gardiens de phare ont veillé sur lui jusqu'en 1990, année où le phare a été entièrement automatisé. Il dessert encore aujourd'hui la communauté active des pêcheurs de Louisbourg .





Une fois les travaux de remise en état du phare terminés, l'espace vert de Pointe du Phare sera de nouveau accessible aux visiteurs toute l'année. Les visiteurs peuvent profiter de panneaux d'interprétation et de tables de pique-nique près du phare ainsi que dans l'aire de fréquentation diurne de Kennelly, à proximité.

