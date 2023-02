Centres d'hébergement privés - Vague de soutien pour les travailleuses et travailleurs de la Villa d'Alma

ALMA, QC, le 12 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Après plus de deux mois de grève, les travailleuses et travailleurs du centre d'hébergement privé Villa d'Alma sortent dans la rue pour dénoncer l'attitude méprisante de l'employeur.

Plus d'une centaine de personnes se sont déplacées à Alma, notamment plusieurs élu-es de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), afin de soutenir les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs des Centres d'hébergement privés de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean (CSN), section Villa d'Alma. Ceux-ci se battent depuis plusieurs mois déjà pour obtenir de meilleures conditions de travail. L'employeur demeure inflexible sur la question des salaires.

« N'est-ce pas trop demander que de payer adéquatement les personnes qui s'occupent de nos parents, de nos aîné-es, qui gagnent moins présentement que des étudiants dans une chaîne de restauration rapide? souligne François Enault, 1er vice-président de la CSN et représentant du comité exécutif à la manifestation. L'attitude des propriétaires de la Villa d'Alma constitue un exemple malheureux de la marchandisation des soins aux aîné-es », ajoute le dirigeant.

Pour sa part, la vice-présidente responsable des secteurs privés à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), Lucie Longchamps, dénonce la guerre d'usure menée par l'employeur. « Ces travailleuses et travailleurs aiment les usagères et usagers. Ils aiment ce qu'ils font malgré l'alourdissement de leurs tâches. Quand on gagne entre 14,25 $/heure et 16 $/heure après 17 ans d'ancienneté, ce n'est pas exagéré d'obtenir 18 $/heure ».

« Depuis des mois, l'employeur multiplie les mises en demeure et les mesures disciplinaires. Que de temps et d'argent mal investis alors que ces employé-es continuent de s'appauvrir », déplore Marlène Ross, représentante du secteur des Centres d'hébergement privés à la FSSS-CSN.

« Toute la CSN régionale est derrière ce personnel dévoué qui est encore dehors. Ce conflit perdure alors que l'on connaît une grande pénurie de main-d'œuvre », se désole la présidente du Conseil central des syndicats nationaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CSN), Manon Tremblay.

Négociation à l'échelle du Québec

Les pourparlers à la Villa d'Alma s'inscrivent dans le cadre d'une négociation coordonnée dans tous les centres d'hébergement privés syndiqués à la CSN. La revendication salariale de 18 $/heure à l'entrée constitue l'un des éléments phares de cette négociation coordonnée. Ce mouvement provincial a déjà donné lieu à une dizaine d'ententes de principe.

À propos de la CSN

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de près de 1 600 syndicats, elle défend plus de 330 000 travailleuses et travailleurs de tous les secteurs d'activité sur l'ensemble du territoire.

À propos de la FSSS-CSN

La FSSS-CSN compte plus de 145 000 membres dans les secteurs public et privé, partout au Québec, et ce, dans toutes les catégories de personnel. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux.

À propos du Conseil central

Le Conseil central des syndicats nationaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CSN) compte dans ses rangs plus de 140 syndicats et 15 000 membres, sur tout le territoire de la grande région.

SOURCE CSN

Renseignements: Julie Mercier, Service des communications de la CSN, 514 598-2238.