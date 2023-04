Centres d'hébergement privés - Fin du conflit à la Villa d'Alma

ALMA, QC, le 13 avril 2023 /CNW/ - Après plus de quatre mois de grève, les travailleuses et les travailleurs du centre d'hébergement privé (CHP) Villa d'Alma viennent d'accepter une entente de principe. L'accord prévoit des améliorations importantes de leurs conditions de travail, notamment des augmentations salariales de 30 % en moyenne.

Les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs des Centres d'hébergement privés de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean (CSN), section Villa d'Alma, étaient en grève générale illimitée avec services essentiels depuis le 7 décembre 2022. La question des salaires se trouvait au cœur du litige. Les travailleuses et travailleurs souhaitaient obtenir un salaire minimum de 18 $ l'heure dès l'embauche, ce qu'ils toucheront à la signature de la convention.

L'entente comprend des gains notables au chapitre des primes de soir (de 0,30 $ à 1 $ l'heure) et de nuit (de 0,50 $ à 2 $ l'heure), rétroactives au 1er juillet 2022. La nouvelle convention collective de trois ans intègre aussi une nouvelle prime de responsabilité de 1 $ l'heure. De plus, les employé-es obtiennent une 5e semaine de vacances ainsi que deux journées de congé personnel supplémentaires.

« Après 10 ans de conditions de travail parmi les pires des centres d'hébergement privés de la région, ces travailleuses et travailleurs essentiels pourront maintenant recevoir un salaire décent », se réjouit Marlène Ross, représentante du secteur des Centres d'hébergement privés à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN).

« Depuis plus de quatre mois, ces employé-es se battaient pour se faire respecter. J'admire leur courage et je tiens à saluer leur détermination. C'est une lutte inspirante ! Ils peuvent être fiers des gains réalisés pour eux, mais aussi pour ceux qui suivront », souligne la vice-présidente responsable des secteurs privés à la FSSS-CSN, Lucie Longchamps.

Durant le conflit, plusieurs syndicats de la région sont venus porter mains fortes à leurs collègues de la Villa d'Alma. Une vaste campagne de dons de solidarité à l'échelle de la province battait son plein depuis le mois de mars. « Le conflit a démontré toute la solidarité dont est capable le mouvement CSN », résume la présidente du Conseil central des syndicats nationaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CSN), Manon Tremblay.

À propos du Conseil central

Le Conseil central des syndicats nationaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CSN) compte dans ses rangs plus de 140 syndicats et 15 000 membres, sur tout le territoire de la grande région.

À propos de la FSSS-CSN

La FSSS-CSN compte plus de 145 000 membres dans les secteurs public et privé, partout au Québec, et ce, dans toutes les catégories de personnel. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux.

SOURCE Conseil central du Saguenay-Lac-Saint-Jean-CSN

Renseignements: Karo-Lyne Gauthier, conseillère syndicale au service d'appui à la mobilisation et à la vie régionale (SAMVR-CSN), Tél. : 418 540-5416