Centre de la petite enfance L'Enfanterelle : une grève qui aurait pu être évitée

LAVAL,QC, le 31 mai 2023 /CNW/ - Après deux ententes de principe tombées à l'eau en raison d'un employeur qui refuse de respecter sa parole et qui s'entête à vouloir imposer des reculs dans leurs conditions de travail, les travailleuses du CPE L'Enfanterelle sont en grève générale illimitée depuis le 30 mai.

La dizaine de travailleuses sont sans contrat de travail depuis le 31 mars 2020. Ce CPE est le seul dans cette situation parmi les 115 accréditations syndiquées CSN de Montréal et de Laval !

Après que l'employeur soit revenu sur sa parole lors de la première entente de principe, et après avoir effectué cinq jours de grève, les travailleuses ont accepté, afin de dénouer l'impasse, de revenir au statu quo, c'est-à-dire à la conservation de neuf jours de congés mobiles attribués à chaque travailleuse pour pallier l'absence de véritables pauses quotidiennes.

Pour sa part, l'employeur s'obstine à vouloir retirer cet acquis à la convention collective, vieux de plus de dix ans, à la seule travailleuse de la catégorie d'emploi responsable en alimentation, qui œuvre dans ce CPE depuis plus de 30 ans !

« Pour les éducatrices, il est impensable de laisser leur responsable en alimentation subir des reculs importants dans ses conditions de travail. On ne laisse personne derrière », insiste la présidente du Syndicat des travailleuses(eurs) des CPE de Montréal et Laval-CSN, Anne-Joelle Galipeau.

« Depuis des mois, les travailleuses tentent de régler le conflit, mais se butent à une direction qui refuse de négocier de bonne foi. On ne parle pas de demandes frivoles de la part des travailleuses. On parle simplement de maintien des acquis », dénonce Stéphanie Vachon, représentante des CPE à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN).

Mépris

« En pleine pénurie de travailleuses en CPE, il est désolant de voir la façon dont cette direction traite ses employé-es », ajoute Sébastien Gagné, vice-président responsable des régions de Montréal, de Laval et du Grand Nord québécois à la FSSS-CSN.

Les travailleuses déplorent les impacts de ce conflit sur les enfants et leurs familles, mais elles ont tout fait pour dénouer l'impasse. Malheureusement, elles font face à un employeur qui souhaite avoir raison à tout prix, sans aucune logique.

Pour le CPE, ce conflit risque d'avoir des impacts financiers et humains importants, sans compter les conséquences sur le climat de travail. Tout ça, pour une question de quelques centaines de dollars !

À propos

Le Syndicat des travailleuses(eurs) des CPE de Montréal et Laval-CSN (STCPEML-CSN) compte plus de 2 800 membres réparties dans 115 accréditations. Ce Syndicat est affilié à la FSSS-CSN, l'organisation syndicale la plus importante dans le secteur des centres de la petite enfance (CPE) au Québec. Elle représente près de 12 000 travailleuses et travailleurs provenant de plus de 420 CPE.

