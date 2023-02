Centre de communication santé des capitales - Les répondantes et répondants médicaux d'urgence de retour en grève

QUÉBEC, le 23 févr. 2023 /CNW/ - Constatant le blocage des négociations visant à renouveler leur convention collective échue depuis le 31 mars 2020, les répondantes et répondants médicaux d'urgence de Québec ont déclenché la grève ce matin, pour une durée indéterminée.

Les RMU sont notamment les personnes qui prodiguent les premiers soins par téléphone dans des moments cruciaux. Elles peuvent par exemple donner les instructions pour amorcer des manœuvres de réanimation, intervenir en cas d'étouffement ou encore pour préparer un accouchement, en attendant l'arrivée de l'ambulance ou des premiers répondants. Les RMU sont une quarantaine à Québec. En 2021, ces travailleuses et travailleurs ont répondu à 151 000 appels couvrant les régions de la Capitale-Nationale et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de même que les secteurs de Chibougamau et de Chapais.

Durant la grève, les RMU cesseront d'effectuer différentes tâches jugées non essentielles à la santé et à la sécurité de la population. De plus, ils exerceront une grève de temps, à tour de rôle. C'est le personnel cadre apte à effectuer ce travail qui remplacera les grévistes. Il s'agit donc de moyens de pression essentiellement administratifs qui ne mettront pas en cause les soins les et services à la population.

« Le gouvernement ne prend pas la situation au sérieux, déplore la vice-présidente du syndicat CSN, Sophie Cossette-Laberge. Nous sommes surchargés. Nous sommes constamment en sous-effectif. L'employeur a bien du mal à recruter de nouvelles personnes et à retenir celles et ceux qui ont de l'expérience, parce que nos conditions de travail, notamment les salaires, ne sont pas du tout compétitifs lorsqu'on se compare aux centrales de communications d'autres services d'urgence. Depuis le début des négociations, le gouvernement se campe sur une offre de 2 % par année. Quand on voit les sommets atteints par l'inflation, c'est en fait un appauvrissement sans équivoque qu'on nous offre. C'est inacceptable. Nous méritons plus de respect! »

« Les RMU jouent un rôle indispensable dans toute la chaîne des soins préhospitaliers d'urgence, ajoute la présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches -CSN, Barbare Poirier. Ils ont décidé de prendre tous les moyens pour obtenir la pleine reconnaissance. Nous saluons leur courage et c'est toute la CSN qui se tiendra à leurs côtés, solidaire, aussi longtemps qu'il le faudra. »

Rappelons que les RMU de Québec forment une alliance de négociation avec les RMU et le personnel de bureau d'Urgences-Santé, à Montréal, qui exercent une grève de temps depuis quelques semaines. Les RMU de l'Estrie font également partie de cette alliance et dans leur cas, la grève sera déclenchée dans les prochains jours.

