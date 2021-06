GATINEAU, QC, le 25 juin 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à nommer en poste dans des commissions, des conseils, des sociétés d'État, des agences et des tribunaux à travers le pays des candidats hautement qualifiés capables de servir les intérêts des Canadiens.

Aujourd'hui, la ministre du Travail, Filomena Tassi, a annoncé le renouvellement du mandat de Joseph Bajzath et la nomination de Rodney Cook et de Tim Petersen au Conseil des gouverneurs du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST). Le conseil tripartite, formé de représentants des gouvernements (fédéral, provinciaux et territoriaux), du patronat et des syndicats, contribue à la prestation d'un service crédible et complet lié à la santé et à la sécurité au travail, et assure une approche équilibrée des enjeux concernant la santé et la sécurité en milieu de travail.

Le CCHST a été créé en 1978 par la Loi sur le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail. Son mandat consiste à promouvoir le bien-être des travailleurs canadiens en offrant des renseignements, de la formation, de l'éducation, des systèmes de gestion et des solutions qui appuient les programmes de santé, de sécurité et de mieux-être. En réponse à la pandémie de COVID-19, le CCHST a élaboré une série d'outils et de ressources, comme la fiche de conseils sur la pandémie, et les a rendus disponibles gratuitement sur son site Web pour aider les industries, les employeurs et les travailleurs de tout le pays.

Citation

« Je suis heureuse d'annoncer plusieurs nominations au Conseil des gouverneurs du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail. Le leadership, la connaissance et l'expérience de ces membres de ce conseil tripartite joueront un rôle intégral pour appuyer des décisions cruciales sur les enjeux de santé et de sécurité d'aujourd'hui.

- La ministre du Travail, Filomena Tassi

Les faits en bref

Monsieur Bajzath continuera de servir à titre de gouverneur au nom des employeurs. Monsieur Cook représentera pour sa part l' Ontario , et monsieur Peterson, le Nouveau-Brunswick.

, et monsieur Peterson, le Nouveau-Brunswick. Le 10 septembre 2020, un nouveau financement de 2,5 millions de dollars sur deux ans en faveur du CCHST a été annoncé pour aider le Centre à offrir des conseils précieux en matière de santé et de sécurité au travail aux entreprises et aux travailleurs canadiens.

Produit connexe

Document d'information : Biographies - Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail

Liens connexes

Programme du travail

Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes médias, veuillez contacter : Rachel Rappaport, Directrice des communications, Cabinet de la ministre du Travail, Filomena Tassi, 613-790-2087, [email protected] ; Bureau des relations avec les médias : Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]

Liens connexes

www.hrsdc-rhdsc.gc.ca