Centraide lance une campagne publicitaire afin de reconnaitre le travail essentiel du milieu communautaire

MONTRÉAL, le 26 mai 2020 /CNW Telbec/ - Depuis le début de la crise de la COVID-19, le milieu communautaire répond à l'appel grâce à l'extraordinaire mobilisation de ses milliers de travailleurs, travailleuses et bénévoles qui sont sur la ligne de front pour les populations vulnérables. C'est pour leur rendre hommage et les remercier qu'une nouvelle campagne publicitaire conçue par lg2 est lancée aujourd'hui autour du thème central « Rien n'arrête l'entraide ».

Cette campagne publicitaire a été réalisée par les Centraide du Québec en partenariat avec le 211, la Fédération des centres d'action bénévole du Québec, la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille, le Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec, le Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage, et la Tablée des Chefs.

« La COVID-19 a provoqué l'éclosion d'un large éventail de besoins. Malgré les défis, le milieu communautaire assure des services essentiels auprès des personnes vulnérables avec altruisme, dévouement, compassion et résilience. Les organismes s'adaptent et sont des plus créatifs afin d'apporter une aide rapide sur le terrain. Ils transforment leurs services et se mobilisent pour offrir du soutien alimentaire, appuyer les familles et les jeunes en difficulté, briser l'isolement des aînés, accompagner les immigrants, les personnes handicapées ou qui souffrent de problèmes de santé mentale. C'est pour mettre en lumière le travail remarquable de tout l'écosystème communautaire que cette campagne publicitaire a été créée », a mentionné Lili-Anna Pereša, présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal.

« Pour qu'une société fonctionne, son tissu social doit être tissé serré. Cette campagne transpose des images d'entraide et présente des travailleurs, des travailleuses et des bénévoles du milieu communautaire qui distribuent la nourriture, font des appels d'amitié aux aînés, soutiennent les enfants par vidéoconférence, distribuent du matériel de première nécessité aux sans-abri. En dépit des difficultés liées à la propagation du virus et les règles de distanciation sociale, des risques, de la fatigue et des sacrifices, rien n'arrête ces artisans du mieux-être collectif. Ils sont en première ligne pour répondre aux besoins urgents, soutenir les plus fragiles et répondre aux demandes d'aide qui évoluent rapidement. Étant confinés, nous ne pouvons pas les voir à l'œuvre. Centraide veut nous rappeler qu'ils sont là et ce qu'ils font pour notre société », a souligné Anne-Marie Leclair, associée et vice-présidente Innovation chez lg2.

Un message publicitaire a été développé pour la télévision, ainsi que les imprimés et l'affichage (magazines, quotidiens, hebdomadaires locaux, bannières web, abribus, panneaux digitaux, colonnes de rue, etc.). Ce message sera diffusé à l'échelle du Québec à compter d'aujourd'hui jusqu'en juillet grâce à la collaboration de médias qui ont cédé généreusement des espaces publicitaires : Astral, Attedra, Bell Média, Capitales Médias, Historia, KO Médias, Le Devoir, Outfront, Pattison, Postmedia, Quebecor, Radio-Canada, Ricardo Media, Rogers, Séries Plus, TC Média, Télé-Québec, et The Globe and Mail.

Centraide tient à remercier ses partenaires qui ont facilité la mise en œuvre de la campagne publicitaire en partageant temps et expertise, plus particulièrement lg2 pour la conception, OMD pour le placement publicitaire, ainsi que le Baobab Familial, le Carrefour familial du Richelieu, J'apprends avec mon enfants (JAME), le Santropol Roulant, et la Tablée des chefs qui ont contribués aux visuels.

Au Québec, Centraide est présent dans 18 régions et reçoit l'appui d'entreprises, d'institutions privées, publiques et parapubliques et de grandes organisations syndicales. Les fonds recueillis sont investis localement pour briser le cycle de la pauvreté et de l'exclusion sociale.

Pour accéder à la publicité, c'est ici.

Pour partager : #riennarretelentraide

