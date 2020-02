Centraide du Grand Montréal - Un résultat de campagne 2019 exceptionnel : 59,7 M$

« Cette campagne reflète la mobilisation de milliers de personnes qui agissent ici avec cœur pour venir en aide aux personnes vulnérables. Le soutien essentiel du public, des milieux de travail, de leurs employé(e)s et des syndicats, nous permettra d'appuyer le travail indispensable de centaines d'organismes et de bénévoles sans lequel notre beau Grand Montréal ne serait pas le même », a souligné Lili-Anna Pereša, présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal.

Centraide a remis une quinzaine de prix Solidaires afin de reconnaître l'excellence de l'engagement des milieux de travail et de leurs employé(e)s et retraité(e)s au cours de la dernière année. Des initiatives communautaires visant à faire tomber les barrières de la pauvreté et de l'exclusion sociale ont aussi été récompensées d'un prix, assorti d'une bourse de 10 000 $.

Les lauréats des Solidaires organismes sont :

Centre des organismes communautaire (COCo) , Solidaires Empowerment

Solidaires Empowerment Regroupement Partage pour son projet Cultiver l'Espoir, Solidaires Mobilisation

Solidaires Mobilisation Comité de parents de 200 portes HM, un projet de la Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve, Solidaires Engagement citoyen

Solidaires Engagement citoyen Pierrette Gagné, directrice générale du Centre de Référence du Grand Montréal, Solidaires Leadership

Solidaires Leadership Groupe de pairs aidants de l'école secondaire Calixa-Lavallée, un programme de l'organisme Coup de pouce jeunesse de Montréal-Nord, Solidaires Relève

Les lauréats des Solidaires en milieux de travail sont :

Pratt & Whitney Canada , Solidaires Engagement d'entreprise, 1 000 employés et plus

Solidaires Engagement d'entreprise, 1 000 employés et plus Intact, Coup de cœur Engagement d'entreprise, 1 000 employés et plus

Coup de cœur Engagement d'entreprise, 1 000 employés et plus Ivanhoé Cambridge , Solidaires Engagement d'entreprise, 999 employés et moins

Solidaires Engagement d'entreprise, 999 employés et moins Caisse de dépôt et de placement du Québec, Solidaires Mobilisation, 1 000 employés et plus

Solidaires Mobilisation, 1 000 employés et plus CMC Électronique, Solidaires Mobilisation, 999 employés et moins

Solidaires Mobilisation, 999 employés et moins Hatch, Coup de cœur Mobilisation, 999 employés et moins

Coup de cœur Mobilisation, 999 employés et moins Caprion Biosciences, Solidaires Relève

Solidaires Relève Conférence et Hackathon AI4Good de TechAide, Solidaires Innovation

Solidaires Innovation AIMTA - Sections locales 869 et 2468, Rolls-Royce Canada, Solidaires Leadership syndical

Solidaires Leadership syndical François Langevin, TD Assurance, Solidaires Engagement citoyen

Solidaires Engagement citoyen Comité de l'UQAM, Coup de cœur Engagement citoyen

Taïeb Hafsi, professeur titulaire de la Chaire de management - stratégie et société à HEC Montréal, a reçu le Prix Michèle Thibodeau-DeGuire soulignant l'apport exceptionnel d'un grand bénévole au rayonnement de Centraide du Grand Montréal. M. Hafsi a contribué à l'avancement de l'organisation en participant à ses réflexions stratégiques depuis plus de 20 ans. Il est également coauteur d'un livre sur Centraide.

Centraide du Grand Montréal intervient sur le territoire de Laval, Montréal et la Rive-Sud. Près de 57 000 bénévoles sont impliqués au sein des quelque 350 organismes qu'il soutient et plus de 22 000 bénévoles se consacrent à l'organisation de sa campagne annuelle. Au Québec, Centraide est présent dans 18 régions et reçoit l'appui d'entreprises, d'institutions privées, publiques et parapubliques et de grandes organisations syndicales. Les fonds recueillis sont investis localement pour briser le cycle de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Pour plus de détails : centraide-mtl.org.

Pour plus de détails sur les lauréats des Solidaires :

Lauréats organismes

Lauréats milieux de travail

Prix Michèle Thibodeau-DeGuire

centraide-mtl.org

SOURCE Centraide du Grand Montréal

Renseignements: Annick Gagnon, conseillère relations publiques, Centraide du Grand Montréal, 514 288-1261, poste 242, [email protected]

Liens connexes

http://www.centraide-mtl.org