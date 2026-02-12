MONTRÉAL, le 12 févr. 2026 /CNW/ - Alors que les besoins explosent, la solidarité s'est exprimée avec force. Centraide du Grand Montréal annonce aujourd'hui avoir recueilli 72,5 M$ lors de sa campagne de collecte de fonds 2025, une somme destinée à soutenir quelque 375 organismes communautaires intervenant auprès d'une personne sur cinq à Montréal, à Laval et sur la Rive-Sud. Cette contribution, rendue possible grâce aux dons individuels et corporatifs, renforcera le soutien offert aux personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale. Elle permettra également au milieu communautaire de faire face aux demandes d'aide qui continuent de s'amplifier, notamment en raison de la hausse du coût de la vie.

Les coprésidents de la campagne Centraide du Grand Montréal 2025, Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction de Transat et Charles Emond, président et chef de la direction de La Caisse, ont salué les efforts déployés cette année : « Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui se sont investis corps et âme dans le déroulement de la campagne annuelle », a mentionné Annick Guérard. « Nous avons été portés par le travail indispensable des bénévoles d'un cabinet de campagne engagé. Rien n'aurait été possible sans la mobilisation des gens. »

« Le contexte actuel est difficile, pour bien des gens. Chaque campagne Centraide du Grand Montréal est importante, mais celle de la dernière année l'était, selon moi, plus que jamais. Les besoins sont grandissants, c'est pourquoi notre objectif était ambitieux », a ajouté Charles Emond. « Ce que j'en retiens, c'est la force de l'élan collectif, à la fois des entreprises, des jeunes professionnels, des bénévoles et de l'équipe de Centraide. La campagne 2025 a atteint un nouveau sommet, preuve de ce qu'on peut accomplir ensemble pour faire une vraie différence. »

« L'appui exceptionnel des bénévoles, des milieux de travail, des donateurs et des donatrices est un puissant témoignage de la solidarité qui unit le Grand Montréal », a conclu Julie Gagné, vice-présidente, Marketing et technologie et présidente et directrice générale par intérim de Centraide du Grand Montréal. « Face à des demandes d'aide en hausse partout sur le territoire, il est rassurant de constater que la générosité ne s'essouffle pas. Un grand merci à Charles Emond et Annick Guérard, pour leur appui, leur détermination et leur engagement indéfectible. »

Des prix Solidaires pour honorer l'engagement social

Dans le cadre de l'annonce du résultat de sa campagne, Centraide a procédé à la remise de 25 prix Solidaires soulignant l'engagement social de bénévoles, d'entreprises, d'organisations, de syndicats et d'organismes communautaires.

Les lauréats sont :

Prix Solidaires aux organismes :

Pertinence sociale : Plein Milieu pour le projet « Plein Milieu se loge »

Plein Milieu pour le projet « Plein Milieu se loge » Transformation sociale : Centre communautaire Radisson pour « La Trajectoire Radisson »

Centre communautaire Radisson pour « La Trajectoire Radisson » Évaluation : La Maison La Virevolte pour la « Recherche-action sur les besoins des familles »

La Maison La Virevolte pour la « Recherche-action sur les besoins des familles » Collaboration : Concertation Saint-Léonard pour le projet « Renforcement du milieu communautaire de Saint-Léonard »

Concertation Saint-Léonard pour le projet « Renforcement du milieu communautaire de Saint-Léonard » Gestion et gouvernance : Le Dépôt centre communautaire d'alimentation pour son processus de planification stratégique participatif

Le Dépôt centre communautaire d'alimentation pour son processus de planification stratégique participatif Engagement citoyen : Jacqueline Cardin, Service d'aide communautaire (SAC) Anjou

Prix Solidaires aux entreprises et organisations :

Engagement d'entreprise (1000 employés et plus) : CAE; La Caisse; Transat; WSP

CAE; La Caisse; Transat; WSP Engagement d'entreprise (999 employés et moins) : Carbonleo; Héroux Devtek; Les Entreprises QMD; Levio

Carbonleo; Héroux Devtek; Les Entreprises QMD; Levio Mobilisation (1000 employés et plus) : Alstom; Bombardier; Hydro-Québec

Alstom; Bombardier; Hydro-Québec Mobilisation (999 employés et moins) : Fasken; McKinsey & Compagnie; Moment Factory

Fasken; McKinsey & Compagnie; Moment Factory Collaboration : Pratt & Whitney Canada Unifor local 510; Solidaires sur les chantiers

Pratt & Whitney Canada Unifor local 510; Solidaires sur les chantiers Relève : Administration de pilotage des Laurentides; Ateko - propulsé par Bell Canada; Vêtements Peerless

Le Prix Michèle Thibodeau-DeGuire, qui reconnaît l'engagement exceptionnel d'un bénévole de Centraide, a été décerné à Caroline Bougie. Impliquée depuis plus de 20 ans, elle a contribué à l'évolution de l'organisation en participant à diverses réflexions stratégiques et en jouant un rôle actif au sein de plusieurs comités. Elle a notamment présidé le comité d'investissement en développement social de 2018 à 2022. Elle a aussi été membre des comités exécutif, ressources humaines et gouvernance. Mme Bougie a siégé au conseil d'administration de 2017 à 2024, qu'elle a présidé de 2022 à 2024.

À propos de Centraide du Grand Montréal

Véritable acteur de changement, Centraide du Grand Montréal est une fondation publique qui a pour mission de rassembler et agir pour un Grand Montréal inclusif et sans pauvreté. Pour ce faire, il soutient un réseau de 375 organismes et projets communautaires qui interviennent à Laval, à Montréal et sur la Rive-Sud afin d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation de vulnérabilité. Centraide collabore avec la population du Grand Montréal, ainsi qu'avec les milieux communautaires, des affaires, institutionnels et philanthropiques. Pour plus d'informations ou pour contribuer à la campagne Centraide : centraide-mtl.org.

