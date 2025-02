MONTRÉAL, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Grâce à la générosité inébranlable de ses donatrices et donateurs, Centraide du Grand Montréal franchit un nouveau cap en récoltant 71,3 M$ afin d'agir pour un Grand Montréal inclusif et sans pauvreté. La somme recueillie par Centraide du Grand Montréal, lors de sa campagne 2024, sera distribuée à quelque 375 organismes pour soutenir leur fonctionnement et leur développement. Ce réseau essentiel dessert plus de 800 000 personnes de Laval, de Montréal et de la Rive-Sud, un territoire qui regroupe plus de la moitié des Québécois en situation de pauvreté.

« Centraide est un outil collectif dont nous nous sommes dotés pour appuyer notre communauté », a souligné Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal. « Cette campagne de levée de fonds annuelle s'est déroulée à un moment crucial, où la géographie de la pauvreté change, où les dépenses pour les besoins essentiels comme se loger et se nourrir sont à la hausse et engendrent une plus grande précarité, et où les défis sociaux qui nous entourent sont nombreux. Cette campagne démontre que c'est grâce à un désir commun de nous dépasser que nous pouvons relever les défis. C'est en nous unissant que nous pouvons aider davantage. »

Les coprésidents de la campagne 2024, Nadine Renaud-Tinker et Mirko Bibic, se sont réjouis de ce succès remarquable.

« Alors que les besoins ne cessent de croître et que le soutien de Centraide est plus crucial que jamais, cette campagne a démontré la solidarité inébranlable du Grand Montréal », a souligné Nadine Renaud-Tinker, première vice-présidente et cheffe nationale, Équipes de vente de carrière, RBC Banque Royale. « Aux côtés de Mirko, je suis extrêmement fière que cette mobilisation ait permis d'amasser un montant sans précédent pour la région, une somme qui se traduira par un filet social plus solide pour nos communautés. »

« Je suis très satisfait du chemin parcouru et d'avoir eu la chance de collaborer sur ce mandat enrichissant pour Centraide avec Nadine », a ajouté Mirko Bibic, président et chef de la direction, BCE Inc. et Bell Canada. « Nous avons eu l'occasion de rencontrer des bénévoles et des entreprises extrêmement engagées, et de constater de plus près le travail formidable des organismes communautaires. Nous voulions battre un record pour les personnes dans le besoin, et nous l'avons fait, ensemble. »

Centraide a également honoré des bénévoles, entreprises, organisations, syndicats et organismes communautaires pour leur engagement social en remettant ses prix annuels. Au total, 22 prix Solidaires ont été remis cette année dans 11 catégories.

Les lauréats sont :

Prix Solidaires aux organismes :

Pertinence sociale : Ricochet (Hébergement/Homes); L'Envol Programme d'aide aux jeunes mères

Ricochet (Hébergement/Homes); L'Envol Programme d'aide aux jeunes mères Transformation sociale : Association de la communauté noire de Côte-Des-Neiges (ACNCDN)

Association de la communauté noire de Côte-Des-Neiges (ACNCDN) Évaluation : Resto Plateau

Resto Plateau Collaboration : Le Chic Resto Pop

Le Chic Resto Pop Gestion et gouvernance : Centre SCAMA

Centre SCAMA Engagement citoyen : Denise Major , Maison d'Entraide St-Paul et Émard

Prix Solidaires aux entreprises et organisations :

Engagement d'entreprise (1000 employés et plus) : AtkinsRéalis; Énergir; METRO

AtkinsRéalis; Énergir; METRO Engagement d'entreprise (999 employés et moins) : Lavery; Construction PCL; PMML - Leader en immobilier commercial

Lavery; Construction PCL; PMML - Leader en immobilier commercial Mobilisation (1000 employés et plus) : CAE; Ville de Laval ; Ville de Montréal

CAE; ; Ville de Montréal Mobilisation (999 employés et moins) : CAA-Québec; Joddes

CAA-Québec; Joddes Innovation : Carbonleo; Gameloft; L'Oréal Canada; Pineapple Project

En plus des Solidaires, Centraide a remis le Prix Michèle Thibodeau-DeGuire à Nathalie Bernier. Ce prix reconnaît un ou une bénévole qui se distingue par la qualité de son engagement envers l'organisation. L'engagement de Mme Bernier a débuté en 2008 pour la campagne de collecte de fonds. En 2013, elle a rejoint le conseil d'administration de Centraide, qu'elle a présidé de 2016 à 2019. Elle a notamment dirigé de multiples comités, dont le comité exécutif et le comité audit et placement en tant que trésorière, et a contribué à la planification stratégique sur la philanthropie.

À propos de Centraide du Grand Montréal

Véritable acteur de changement, Centraide du Grand Montréal est une fondation publique qui a pour mission de rassembler et agir pour un Grand Montréal inclusif et sans pauvreté. Pour ce faire, il soutient un réseau de 375 organismes et projets communautaires qui interviennent à Laval, à Montréal et sur la Rive-Sud afin d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation de vulnérabilité. Centraide collabore avec la population du Grand Montréal, ainsi qu'avec les milieux communautaires, des affaires, institutionnels et philanthropiques. Pour plus d'informations ou pour contribuer à la campagne Centraide : centraide-mtl.org.

SOURCE Centraide du Grand Montréal

Renseignements : Annick Gagnon, conseillère relations publiques, Centraide du Grand Montréal, 514 437-3672, [email protected]