MONTRÉAL, le 8 avril 2026 /CNW/ - Centraide du Grand Montréal amorce sa campagne 2026 en dévoilant sa coprésidence. Deborah K. Orida, présidente et cheffe de la direction d'Investissements PSP, et Éric Lachance, président et chef de la direction d'Énergir, uniront leurs forces pour mobiliser les milieux de travail. Ensemble, ils piloteront un cabinet de campagne réunissant une trentaine de leaders afin de soutenir un vaste réseau d'organismes communautaires œuvrant à Montréal, à Laval et sur la Rive-Sud.

Les membres du cabinet de campagne Centraide contribuent à faire de celle-ci un véritable mouvement au sein des organisations des principaux secteurs socioéconomiques. Leur mobilisation est déterminante : les milieux de travail représentent près de 75 % des sommes recueillies annuellement. Ces dons permettent à Centraide d'appuyer quelque 375 organismes communautaires qui aident une personne sur cinq en situation de vulnérabilité dans le Grand Montréal. Alors que les demandes explosent -- notamment en matière d'insécurité alimentaire, de logement et d'itinérance -- chaque contribution compte pour répondre aux besoins les plus urgents et pour s'attaquer aux causes profondes de la pauvreté en favorisant des changements durables.

« Centraide réunit les citoyennes et les citoyens autour d'une grande mobilisation pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion », a mentionné Tasha Lackman, présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal. « En mettant l'humain au cœur de notre action et en unissant nos forces, nous pouvons atténuer les effets de la pauvreté et bâtir un Grand Montréal plus solidaire et plus prospère. »

« En période d'incertitude, la force de nos communautés devient encore plus essentielle », a déclaré

Deborah K. Orida, présidente et cheffe de la direction d'Investissements PSP. « Centraide du Grand Montréal est un acteur clé dans le renforcement de la résilience de notre ville, aujourd'hui et à long terme. »

« La force de Centraide réside dans sa connaissance du terrain, son soutien stable aux organismes, ainsi que son action sur les enjeux de précarité et leurs causes », a ajouté Éric Lachance, président et chef de la direction d'Énergir. « J'accueille avec enthousiasme la coprésidence de cette campagne, essentielle pour renforcer notre tissu social qui en a plus que jamais besoin. »

À propos de Centraide du Grand Montréal

Véritable moteur de changement social, Centraide du Grand Montréal rassemble et agit pour un Grand Montréal inclusif et sans pauvreté. La fondation publique soutient un réseau de 375 organismes et projets communautaires à Laval, à Montréal et sur la Rive-Sud afin d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation de vulnérabilité, en collaboration avec la population et les milieux communautaires, des affaires, institutionnels et philanthropiques. Pour plus d'informations ou pour contribuer à la campagne Centraide : centraide-mtl.org.

SOURCE Centraide du Grand Montréal

Renseignements : Annick Gagnon, conseillère relations publiques, Centraide du Grand Montréal, 514 437-3672, [email protected]