MONTRÉAL, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Centraide du Grand Montréal est heureux de souligner l'arrivée de Tasha Lackman à titre de présidente et directrice générale. Reconnue pour son leadership rassembleur, Mme Lackman apporte plus de 20 ans d'expérience dans les milieux philanthropique, communautaire, des affaires et universitaire. Elle mettra son expertise au service de la mission de Centraide pour soutenir les personnes confrontées à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Elle devient ainsi la cinquième dirigeante de l'organisation philanthropique, forte de plus d'un demi-siècle à mobiliser la communauté, améliorer les conditions de vie et renforcer le filet social, ainsi que la troisième femme à occuper ce poste.

Tasha Lackman, présidente et directrice générale, Centraide du Grand Montréal (Groupe CNW/Centraide du Grand Montréal)

Tasha Lackman privilégie une approche ancrée dans la réalité du terrain et tournée vers des investissements stratégiques qui renforcent l'impact dans la communauté. Avant de se joindre à Centraide, elle a dirigé pendant quatre ans Le Dépôt centre communautaire d'alimentation, où elle a guidé l'organisme à travers une importante phase de croissance visant à améliorer la sécurité alimentaire des personnes à faible revenu. Elle y a également renforcé les partenariats communautaires afin de mieux rejoindre les populations vulnérables et soutenir des initiatives collectives durables.

Elle a aussi occupé le poste de vice-présidente philanthropique et communauté à la Fondation du Grand Montréal, où elle a notamment favorisé de nouvelles collaborations structurantes pour la région.

Diplômée en travail social et en droit de l'Université McGill, elle a œuvré plus de 10 ans chez Fasken, où elle s'est spécialisée en financement immobilier et en partenariats institutionnels. Elle dispose d'une vaste expertise en gouvernance, en développement organisationnel et en gestion.

Très engagée dans la collectivité, elle a siégé à de nombreux conseils d'administration et comités de gouvernance d'organisations œuvrant dans les secteurs social, communautaire, environnemental et philanthropique.

« Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir Tasha Lackman à la présidence et direction générale de Centraide du Grand Montréal. Son parcours exceptionnel solidement ancré dans l'action sociale et philanthropique témoigne d'un leadership visionnaire et profondément humain », a déclaré Grégoire Baillargeon, président BMO Groupe financier, Québec, vice-président du conseil, BMO Marché des capitaux et président du conseil d'administration de Centraide du Grand Montréal. « Sa capacité à mobiliser les acteurs autour d'enjeux sociaux majeurs et à créer des ponts durables entre donateurs, organismes et instances décisionnelles représente un atout pour notre organisation. Nous sommes convaincus que son arrivée marque une nouvelle étape pour renforcer notre impact collectif et bâtir un Grand Montréal toujours plus juste et solidaire. »

Le conseil d'administration de Centraide du Grand Montréal tient à souligner la contribution remarquable de Claude Pinard, président et directeur général de 2021 à 2025. Il exprime aussi sa reconnaissance envers Julie Gagné, vice-présidente, Marketing et technologie, qui a assumé l'intérim de la direction générale lors des derniers mois avec un leadership inspirant. Il remercie également toutes les personnes ayant participé au processus de sélection pour la rigueur et le professionnalisme dont elles ont fait preuve dans la réalisation de ce mandat.

À propos de Centraide du Grand Montréal

Véritable acteur de changement, Centraide du Grand Montréal est une fondation publique qui a pour mission de rassembler et agir pour un Grand Montréal inclusif et sans pauvreté. Pour ce faire, il soutient un réseau de 375 organismes et projets communautaires qui interviennent à Laval, à Montréal et sur la Rive-Sud afin d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation de vulnérabilité. Centraide collabore avec la population du Grand Montréal, ainsi qu'avec les milieux communautaires, des affaires, institutionnels et philanthropiques. Pour plus d'informations ou pour contribuer à la campagne Centraide : centraide-mtl.org.

