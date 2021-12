MONTRÉAL, le 13 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Centraide du Grand Montréal est très heureux d'annoncer que le Prix Michèle Thibodeau-DeGuire a été décerné à Isabelle Marcoux, présidente du Conseil d'administration de Transcontinental inc. et présidente honoraire du Cercle des Grands Donateurs de Centraide. Ce prix est remis chaque année à un ou une bénévole exceptionnel.le qui travaille ou a travaillé chez Centraide dans le cadre de la campagne, d'un comité d'investissement ou du conseil d'administration.

« Isabelle est une bénévole dévouée et fidèle à Centraide depuis de nombreuses années. Elle a à cœur la lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale et son engagement en ce sens est remarquable. En dépit de son horaire déjà fort chargé, elle a toujours pris le temps et déployé l'énergie nécessaire pour rassembler, inspirer et motiver les troupes. Elle a soutenu Centraide à l'intérieur de son entreprise, mais aussi dans la communauté d'affaires de Montréal. Elle est un modèle d'engagement citoyen pour ses pairs. Je suis très fier de lui remettre le Prix Michèle Thibodeau-DeGuire et je la remercie très sincèrement pour tout ce qu'elle fait pour le Grand Montréal », a souligné Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal.

Madame Marcoux a été coprésidente de la campagne annuelle de Centraide en 2016, a coprésidé la campagne 2015 du Cercle des Leaders, a été présidente du Cercle des Grands Donateurs de 2018 à 2020 et en est aujourd'hui la présidente honoraire.

« C'est un immense plaisir pour moi de recevoir le Prix Michèle Thibodeau-DeGuire et je tiens à remercier le conseil d'administration de Centraide pour cet honneur. Mon engagement est motivé par l'aide apportée aux familles, aux aînés, aux gens seuls et aux jeunes qui ont besoin de l'appui essentiel des organismes soutenus par Centraide. Une ville comme Montréal avec une culture vibrante et ouverte sur le monde ne peut espérer être plus forte et inclusive sans que tous les membres de notre société puissent s'épanouir de manière équitable », a mentionné madame Marcoux.

À propos de Centraide du Grand Montréal

Centraide du Grand Montréal intervient sur le territoire de Laval, de Montréal et de la Rive-Sud. Il soutient annuellement un réseau de 350 organismes et projets collectifs. Centraide reçoit l'appui d'entreprises, d'institutions privées, publiques et parapubliques et de grandes organisations syndicales. Les fonds recueillis sont investis localement pour briser le cycle de la pauvreté et de l'exclusion sociale.

À propos du Prix Michèle Thibodeau-DeGuire

Le conseil d'administration de Centraide du Grand Montréal a créé en décembre 2012 un prix en hommage à Michèle Thibodeau-DeGuire pour sa contribution remarquable comme présidente et directrice générale au cours de ses 21 ans à la barre de Centraide du Grand Montréal. Les critères de sélection s'inspirent des valeurs et des qualités de cœur de Michèle Thibodeau-DeGuire, à savoir : les talents de rassembleur, la fermeté de l'adhésion à la cause de Centraide et la fidélité de l'engagement.

Lauréates et lauréats du Prix Michèle Thibodeau-DeGuire : Jacques Régis (2013),

Claude Séguin (2014), James C. Cherry (2015), Irene Nattel (2016), Louis L. Roquet (2017),

Paul Desmarais, jr (2018), L. Jacques Ménard (2019), Taïeb Hafsi (2020), Lino A. Saputo (2021), Isabelle Marcoux (2022).

SOURCE Centraide du Grand Montréal

Renseignements: Annick Gagnon, conseillère relations publiques, Centraide du Grand Montréal, 514 288-1261, poste 242, [email protected]

Liens connexes

http://www.centraide-mtl.org