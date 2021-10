Celsius Network annonce un investissement mené par WestCap et la CDPQ qui porte la valeur de la société à plus de 3 G$ US

La principale plateforme mondiale d'intérêts et de prêts sur cryptomonnaies utilisera les fonds pour accroître son offre et sa gamme de produits, et créer des liens entre les marchés financiers traditionnels et ceux des cryptomonnaies

HOBOKEN, NJ et MONTRÉAL, le 12 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Celsius Network, la principale plateforme mondiale d'intérêts et de prêts de cryptomonnaies, a annoncé aujourd'hui un investissement de 400 M$ US mené par WestCap, une société de capital de croissance, et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), un groupe mondial d'investissement. La transaction établit la valeur de Celsius à plus de 3 G$ US.

Celsius souhaite utiliser les fonds octroyés dans le cadre de la transaction pour continuer d'élargir son offre et sa gamme de produits, ainsi que pour construire des ponts entre la finance traditionnelle et les cryptomonnaies, en mettant l'accent sur le lancement de produits et d'offres de qualité institutionnelle. Une partie des fonds devrait également servir à doubler son équipe, qui passerait de 486 employés à près de 1 000, et à prendre de l'expansion à l'échelle mondiale au moyen d'acquisitions stratégiques afin d'alimenter la croissance exponentielle que l'entreprise a connue au cours de la dernière année.

Celsius a récemment déclaré qu'en date du 8 octobre 2021, son actif total avait franchi le seuil des 25 G$, que sa plateforme avait plus d'un million de clients inscrits, et qu'elle avait versé plus de 850 M$ en intérêts à ses utilisateurs par le biais de son produit « Earn » en un peu plus de trois ans.

« Nous sommes heureux de la réaction de nombreux investisseurs chevronnés à cette ronde de financement. Le partenariat avec WestCap et la CDPQ permet à Celsius de croître et de poursuivre sa mission, qui consiste à tirer parti de la technologie des chaînes de blocs pour connecter avec la finance traditionnelle et la décentraliser », a déclaré Alex Mashinsky, chef de la direction de Celsius Network.

« WestCap et la CDPQ estiment que Celsius est une entreprise de calibre mondial, de par sa taille et sa portée, qui demeurera le chef de file du secteur en matière d'innovation et d'acceptation réglementaire », a déclaré Laurence A. Tosi, fondateur et associé directeur de WestCap. « Même si l'attention des organismes de réglementation est récente, Alex Mashinsky et Celsius partagent depuis longtemps l'opinion que défendent ces organismes en matière de protection des consommateurs. Celsius s'engage à travailler de façon constructive avec les organismes de réglementation pour favoriser une meilleure compréhension des cryptoactifs, qui sont en plein essor, protéger les clients du secteur du détail contre la fraude et le risque indu et fournir aux consommateurs des connaissances générales leur permettant de prendre des décisions de placement réfléchies. »

« La technologie des chaînes de blocs présente un potentiel perturbateur pour plusieurs secteurs de l'économie traditionnelle. À mesure que le taux d'adoption des actifs numériques augmentera, nous avons l'intention de saisir les bonnes occasions d'investissement, tout en travaillant avec nos partenaires pour réglementer l'industrie », a déclaré Alexandre Synnett, premier vice-président et chef des Technologies à la CDPQ. « Celsius est le principal prêteur de cryptomonnaies au monde et possède une équipe de direction solide qui place la transparence et la protection de la clientèle au cœur de ses activités. La CDPQ et WestCap sont enthousiastes à l'idée d'entamer ce partenariat avec cette entreprise et de partager notre expertise dans le secteur des technologies financières, alors qu'elle continue d'élargir son offre de services. »

À PROPOS DE CELSIUS

Celsius aide des centaines de milliers de consommateurs dans le monde entier à trouver le chemin de l'indépendance financière grâce à un service de rendement composé et des prêts instantanés à faible coût accessibles via une application web et mobile. Fondée sur la conviction que les services financiers ne devraient faire que ce qui est dans le meilleur intérêt des clients et de la communauté, Celsius est une plateforme sans frais basée sur la technologie des chaînes de blocs, où l'adhésion donne accès à des services financiers personnalisés qui ne sont pas offerts par les institutions financières traditionnelles. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.celsius.network.

À PROPOS DE WESTCAP GROUP

WestCap Group est une société de capital de croissance fondée par Laurence A. Tosi, qui, avec son équipe, a fondé, mis à profit et exploité pendant plus de 20 ans un modèle de marchés axés sur la technologie exigeant peu d'actifs. Forte d'un actif sous gestion et de capitaux engagés de plus de 5 G$, WestCap a réalisé des investissements importants dans des entreprises technologiques comme Airbnb, StubHub, Klarna, iPreo, Skillz, Sonder, Addepar, Hopper, iCapital et Bolt. Pour en savoir plus sur WestCap, consultez le site www.westcap.com.

À PROPOS DE LA CDPQ

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2021, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 390 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

