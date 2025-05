Vitruvian Partners et WestCap mènent conjointement l'opération avec le soutien de 8VC, Valor Equity Partners et EDBI

NEW YORK, le 14 mai 2025 /CNW/ - Addepar , plateforme mondiale de technologie et de données sur laquelle les professionnels du placement s'appuient pour prendre des décisions d'investissement éclairées et fondées sur des données, a annoncé aujourd'hui la clôture de son cycle de financement de série G, d'un montant de 230 millions de dollars. Ce cycle a été codirigé par Vitruvian Partners, dont le siège est à Londres, et WestCap, un investisseur de retour basé à New York, avec la participation supplémentaire de partenaires de longue date, 8VC et Valor Equity Partners. L'investisseur mondial EDBI, opérant sous SG Growth Capital, la plateforme d'investissement du Conseil de développement économique de Singapour (EDB) et d'Enterprise Singapore, a également rejoint ce cycle de financement en tant que nouvel investisseur.

Les clients d'Addepar utilisent sa plateforme pour gérer et conseiller plus de 7 000 milliards de dollars d'actifs, contre 5 000 milliards de dollars il y a un an. La société ajoute plus de 25 milliards de dollars de nouveaux actifs en moyenne chaque semaine et sert plus de 1 200 entreprises clientes dans plus de 50 pays. Addepar est la plateforme de choix pour les bureaux de gestion de patrimoine, les conseillers en placement, les grandes banques, les propriétaires d'actifs institutionnels et les gestionnaires de fonds alternatifs. Avec des centaines de milliers d'utilisateurs dans le monde, Addepar est devenu un chef de file en matière de technologie et de données de gestion de patrimoine et d'investissement, et offre une valeur ajoutée exceptionnelle, en particulier en période de volatilité des marchés.

« Ce cycle de financement témoigne de la confiance que nos investisseurs accordent à notre mission et de la valeur exceptionnelle que nous apportons à nos clients, a déclaré Eric Poirier, chef de la direction d'Addepar. Depuis le premier jour, nous nous sommes consacrés à la construction d'une plateforme unifiée qui fournit aux professionnels du placement une technologie avancée, des données précises et des informations exploitables, des outils essentiels pour obtenir des résultats extraordinaires dans le paysage financier actuel, qui évolue rapidement. Ce financement vise à récompenser tous ceux qui ont contribué à notre mission au cours de nos 15 premières années d'existence, et renforce notre engagement à doter les plus grandes entreprises du monde d'une innovation profonde et durable. Il garantit que nos clients disposent de la technologie, des données et des outils adéquats pour affronter en toute confiance l'ensemble des conditions de marché. »

Addepar continue d'investir plus de 100 millions de dollars par an dans la recherche et le développement et est en bonne voie pour atteindre la rentabilité en 2025. Le produit de son financement de série G sera principalement utilisé pour fournir des liquidités aux employés et aux autres investisseurs par le biais d'une offre publique d'achat, leur permettant de réaliser la valeur de leurs contributions. En outre, il permettra d'accélérer les investissements dans l'innovation et les capacités des clients, permettant aux entreprises de se différencier sur un marché de plus en plus concurrentiel. Addepar continue d'assurer une satisfaction et une fidélisation exceptionnelles de ses clients, une forte croissance de son chiffre d'affaires et une innovation rapide de ses produits à grande échelle.

« Addepar s'est imposée comme un acteur de premier plan dans le domaine des technologies de placement, avec une solide expérience en matière d'innovation et une incidence mondiale mesurable, a commenté Luuk Remmen, associé de Vitruvian Partners. Nous sommes fiers d'apporter plus que du capital à ce partenariat, en offrant une vision stratégique pour aider à accélérer la prochaine phase de croissance mondiale d'Addepar et étendre ses solutions transformatrices à davantage de professionnels des placements dans le monde entier. »

« Nous sommes heureux d'approfondir notre partenariat avec Addepar qui repousse les limites de l'innovation dans l'écosystème de la gestion de patrimoine, en fournissant des solutions essentielles aux gestionnaires de placements d'aujourd'hui, a ajouté Jaime Hildreth, associé chez WestCap et membre du conseil d'administration d'Addepar. Nous avons apprécié dès le départ la vision d'Eric et de l'équipe d'Addepar et nous continuerons à travailler aux côtés de leur équipe pour construire, développer et ouvrir la voie à l'avenir de la gestion des placements. »

Née en réponse à la crise financière mondiale de 2008, Addepar s'est toujours attachée à fournir aux professionnels de l'investissement les meilleures données, technologies et connaissances. Ce faisant, elle a établi une nouvelle norme pour les principaux gestionnaires de patrimoine et investisseurs du monde.

« Addepar est en train de construire le système d'exploitation mondial pour les professionnels de l'investissement, en connectant les données, la connaissance et l'action au sein d'une plateforme puissante, a expliqué Joe Lonsdale, associé général de 8VC, cofondateur d'Addepar et président de son conseil d'administration. Cette étape reflète la confiance du marché dans cette vision et la force de l'équipe qui la porte. En élargissant sa portée mondiale, Addepar redéfinit la façon dont les capitaux sont gérés et les décisions prises dans l'ensemble de la sphère du placement. »

Aujourd'hui, dans un contexte de fortes turbulences des marchés et d'incertitude économique, Addepar est particulièrement prête à redoubler d'efforts en matière d'innovation, en développant sa plateforme pour aider ses clients à gérer la volatilité et les risques, et à apporter une valeur ajoutée à leurs propres clients, avec plus de rapidité, de précision et de perspicacité. Tout en poursuivant sa croissance, la société reste profondément engagée à avoir une incidence importante et à long terme sur les marchés mondiaux en donnant aux entreprises les moyens d'agir avec plus de clarté et de confiance.

À propos d'Addepar

Addepar est une société internationale de technologie et de données qui aide les professionnels du placement à fournir à leurs clients des conseils précis et bien informés. Des centaines de milliers d'utilisateurs ont fait confiance à Addepar pour les aider à prendre des décisions de placement plus judicieuses et à fournir de meilleurs conseils au cours des dix dernières années. Avec une clientèle répartie dans plus de 50 pays, la plateforme d'Addepar rassemble des données sur les portefeuilles, les marchés et les clients pour plus de 7 000 milliards de dollars d'actifs. La plateforme ouverte d'Addepar s'intègre avec plus de 100 partenaires de logiciels, de données et de services pour offrir une solution complète à un large éventail d'entreprises et de cas d'utilisation. Addepar adopte un modèle de main-d'œuvre flexible à l'échelle mondiale avec des bureaux dans la Silicon Valley, à New York City, à Salt Lake City, à Chicago, à Londres, à Édimbourg, à Pune et à Dubaï.

À propos de Vitruvian Partners

Vitruvian Partners est un investisseur mondial axé sur la croissance qui possède des bureaux à Londres, Stockholm, Munich, Madrid, Luxembourg, Mumbai, Singapour, Shanghai, Miami et San Francisco. Vitruvian se concentre sur les situations dynamiques caractérisées par une croissance et des changements rapides dans des secteurs à faible valeur ajoutée. Vitruvian dispose de plus de 20 milliards de dollars de fonds actifs qui ont soutenu de nombreux leaders mondiaux dans leurs secteurs, notamment Wise, Marqeta, CFC, Global-e, Darktrace, Just Eat et Skyscanner. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : www.vitruvianpartners.com .

À propos de WestCap

WestCap est une société d'exploitation et d'investissement stratégique qui s'associe à des dirigeants visionnaires pour créer des entreprises générationnelles. Notre équipe est composée de leaders industriels et d'entrepreneurs chevronnés qui guident les entreprises à travers les étapes les plus cruciales de leur croissance. Nous avons notamment investi dans Airbnb, StubHub, Ipreo, Addepar, Hopper, iCapital, SIMON et GoodLeap. La société a des bureaux à New York, San Francisco et Londres. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.westcap.com .

