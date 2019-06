Célébrons les services offerts aux Canadiens

OTTAWA, le 10 juin 2019 /CNW/ - Les fonctionnaires de partout au pays entament une semaine de célébrations pour marquer la Semaine nationale de la fonction publique. La semaine, qui se déroule jusqu'au 15 juin, donne aux fonctionnaires fédéraux l'occasion de manifester leur fierté à l'égard de leurs réalisations au cours de la dernière année.

Lorsque les eaux se sont élevées à des niveaux historiques dans de nombreuses régions du pays ce printemps, les fonctionnaires et les membres des Forces canadiennes étaient sur place pour appuyer les efforts de secours. Les fonctionnaires de l'ensemble du gouvernement ont uni leurs forces à celles de Wataynikaneyap Power pour aider 16 collectivités éloignées des Premières nations à se raccorder au réseau électrique provincial. En 2018, les fonctionnaires ont délivré 4,8 millions de passeports et se sont occupés de 96 millions de voyageurs à nos frontières. Les applications pour les prévisions météorologiques et la recherche d'emploi récemment déployées permettent aux Canadiens d'accéder plus facilement à de l'information importante.

Ce ne sont là que quelques exemples des nombreuses façons dont les Canadiens bénéficient des compétences, du dévouement et du professionnalisme de la fonction publique du Canada. Chaque jour, les fonctionnaires ont une incidence réelle dans la vie de notre pays. On peut trouver plus de renseignements sur le travail de la fonction publique du Canada dans le récent rapport annuel du greffier du Conseil privé au premier ministre du Canada.

Citation

« Nous sommes un gouvernement qui a de grandes attentes envers les fonctionnaires, et il a été inspirant de voir la fonction publique de calibre mondial du Canada continuer de se montrer à la hauteur pour les Canadiens aux quatre coins du pays. Nos fonctionnaires forment un effectif talentueux, compétent et diversifié, et nous pouvons être vraiment reconnaissants des services qu'ils nous rendent et de leur capacité d'innover alors que le Canada évolue au 21e siècle. »

- L'honorable Joyce Murray, présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique

Faits en bref

La Semaine nationale de la fonction publique a lieu cette année du 9 au 15 juin.

Plus de 273 000 employés de la fonction publique travaillent au pays et dans le monde pour fournir une panoplie de services aux Canadiens.

En 1992, le Parlement a adopté la Loi sur la Semaine nationale de la fonction publique : pour un meilleur service aux Canadiens.

