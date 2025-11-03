OTTAWA, ON, le 3 nov. 2025 /CNW/ - L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a fait la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine nationale de l'immigration francophone :

« Aujourd'hui marque le lancement de la 13e édition de la Semaine nationale de l'immigration francophone, sous le thème "Merci d'enrichir notre francophonie". Cette semaine est une occasion de célébrer les contributions culturelles, économiques et sociales des nouveaux arrivants francophones ainsi que le rôle fondamental qu'ils jouent partout au Canada.

Tout au long de cette semaine, nous mettons en lumière nos initiatives qui témoignent de notre engagement continu à soutenir l'épanouissement des communautés francophones en situation minoritaire hors Québec, notamment l'Initiative des communautés francophones accueillantes. D'ailleurs, je suis fière de souligner que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre la cible d'admissions pour les résidents permanents d'expression française hors Québec que nous nous étions fixée pour 2025, soit 8,5 %.

Lors de la dernière rencontre du Forum des ministres responsables de l'immigration, plusieurs discussions sur les priorités en matière d'immigration ont eu lieu avec nos homologues provinciaux et territoriaux. Ensemble, nous nous sommes engagés à élaborer un nouveau Plan d'action fédéral-provincial-territorial visant à accroître l'immigration francophone hors Québec. Ce plan révisé sera élaboré en consultation avec nos partenaires communautaires et soutiendra le renforcement du poids démographique des communautés francophones en situation minoritaire.

À l'occasion de la Semaine nationale de l'immigration francophone, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants qui ont choisi le Canada pour y bâtir leur vie et pour contribuer à la pérennité de nos communautés.

Bonne Semaine nationale de l'immigration francophone à toutes et à tous! »

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

