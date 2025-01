DRESDEN, ON, le 31 janv. 2025 /CNW/ - En février, joignez-vous à la Fiducie du patrimoine ontarien pour célébrer le Mois de l'histoire des Noirs avec des événements et des programmes au Musée Josiah Henson de l'histoire des Afro-Canadiens.

Le musée, historiquement connu sous le nom d'Établissement Dawn, est situé sur le terrain de l'ancienne communauté où vivait Josiah Henson, abolitionniste et conducteur du chemin de fer clandestin. Le musée utilise l'histoire de Josiah Henson comme point de départ pour encourager les visiteurs à explorer et à découvrir les contributions des Ontariens noirs au tissu social, politique, économique et culturel de la province.

Cette année, le Mois de l'histoire des Noirs est célébré notamment grâce à des récits et à des activités éducatives qui soulignent l'héritage durable et l'impact social des communautés noires de l'Ontario. Apprenez-en davantage sur les programmes et événements spéciaux au Musée Josiah Henson de l'histoire des Afro-Canadiens ci-dessous :

Levée du drapeau à l'occasion du Mois de l'histoire des Noirs

Le 31 janvier à 12 h

Au Chatham City Centre, situé au 315, King Street West, Chatham-Kent

Le maire Darrin Canniff et des représentants des sites patrimoniaux noirs locaux lèveront le drapeau panafricain pour marquer le début du Mois de l'histoire des Noirs.

Lancement du livre In the Light of Dawn, de Marie Carter, au Musée Josiah Henson de l'histoire des Afro-Canadiens

Le 8 février à 13 h

Découvrez l'impact de l'Établissement Dawn grâce au dernier ouvrage de Marie Carter, qui met en lumière le rôle de cette communauté abolitionniste historique. Cet événement comprendra une entrevue entre Marie Carter et l'historienne Afua Cooper, suivie d'une séance de questions-réponses et d'une séance de dédicace. Inscrivez-vous ici

Visite publique virtuelle GRATUITE du Musée Josiah Henson de l'histoire des Afro-Canadiens

Le 14 février à 13 h

Joignez-vous à nous pour une visite virtuelle de 75 minutes qui retrace l'histoire du chemin de fer clandestin grâce à des artéfacts, à une visite à pied de bâtiments historiques, à des activités interactives et à des récits. La visite sera suivie d'une séance de questions-réponses. Réservez votre billet dès aujourd'hui

Visites publiques en personne au Musée Josiah Henson de l'histoire des Afro-Canadiens

Tous les jours, du 18 au 21 février

Visitez le Musée Josiah Henson en personne pendant le Mois de l'histoire des Noirs. Le musée sera ouvert de 10 h à 15 h, avec des visites guidées offertes deux fois par jour, à 10 h et à 13 h. L'entrée est de 8 $ pour les adultes, de 7 $ pour les étudiants et les aînés, de 5 $ pour les enfants âgés de 6 à 12 ans, et est gratuite pour les enfants de moins de 6 ans. Un billet familial coûte 25 $.

Visites virtuelles éducatives pour les étudiants

Pendant les mois de février et mars

Bénéficiant du soutien de RBC Fondation, ces visites virtuelles interactives permettent aux étudiants de tout l'Ontario de participer à des discussions significatives sur l'histoire des Noirs. En explorant la vie de Josiah Henson et les premières contributions des personnes d'origine africaine, les étudiants acquièrent de précieux renseignements sur des exemples de résilience et de leadership d'Ontariens noirs qui ont façonné le passé de l'Ontario et qui peuvent inspirer son avenir.

En savoir plus

Explorez la vidéothèque du Musée Josiah Henson de l'histoire des Afro-Canadiens pour accéder à d'autres contenus éducatifs plus sur le patrimoine et l'histoire des Noirs de la province.

Pour accéder à d'autres programmes et à d'autres ressources de la Fiducie du patrimoine ontarien dans le cadre de la célébration du Mois de l'histoire des Noirs, visitez la page Programme des événements spéciaux du Musée Josiah Henson de l'histoire des Afro-Canadiens.

À propos du Musée Josiah Henson de l'histoire des Afro-Canadiens

Le Musée Josiah Henson de l'histoire des Afro-Canadiens est détenu et exploité par la Fiducie du patrimoine ontarien. Il s'agit d'un centre d'apprentissage et d'enseignement sur l'histoire des Noirs de l'Ontario et d'un espace pour discuter des séquelles de l'esclavage et du racisme ainsi que de la recherche durable de justice sociale. L'homme qui a donné son nom au musée, Josiah Henson, était conducteur du chemin de fer clandestin et a été éducateur tout au long de sa vie. L'éducation demeure essentielle à la mission du site aujourd'hui et celui-ci concrétise la vision d'Henson avec un impact profond. Son équipe passionnée est composée de conteurs captivants qui favorisent des affiliations culturelles plus fortes et une compréhension mutuelle.

Visitez la page https://www.heritagetrust.on.ca/fr/properties/josiah-henson-museum pour en savoir plus.

À propos de la Fiducie du patrimoine ontarien

La Fiducie du patrimoine ontarien (la Fiducie) est un organisme du gouvernement de l'Ontario. La Fiducie conserve, interprète et partage le patrimoine de l'Ontario. Elle conserve le patrimoine culturel et naturel, d'importance provinciale, interprète l'histoire de l'Ontario, célèbre sa diversité et sensibilise les Ontariennes et les Ontariens à son importance dans notre société. La Fiducie souhaite faire de l'Ontario une province où nous conservons, valorisons et partageons les lieux, les paysages, les histoires, les traditions et les récits qui incarnent notre patrimoine, aujourd'hui et pour les générations futures.

