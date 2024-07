DRESDEN, ON, le 23 juill. 2024 /CNW/ - Le samedi 27 juillet, joignez-vous à nous au Musée Josiah Henson de l'histoire des Afro-Canadiens à l'occasion du Jour de l'émancipation - une célébration annuelle de l'espoir et de la liberté qui commémore la fin de l'esclavage au Canada et rappelle la lutte permanente pour l'inclusion et l'équité.

Le Jour de l’émancipation 2022 (Groupe CNW/Fiducie du patrimoine ontarien)

Le Musée Josiah Henson de l'histoire des Afro-Canadiens célèbre le Jour de l'émancipation en réunissant des historiens, des chefs, des conteurs, des poètes et des musiciens dans le cadre d'activités d'une journée qui explorent l'histoire des Noirs en Ontario et renforcent l'importance de la liberté, de la justice et de la lutte permanente contre les inégalités raciales. Cette année, l'événement se déroulera de 9 h 30 à 15 h. Il s'agit d'un événement gratuit, amusant et éducatif qui comprend de la musique, des présentateurs, de l'artisanat et de la nourriture. Vous pourrez vous procurer un dîner et vous asseoir, ou apporter votre propre chaise de jardin.

« Le Jour de l'émancipation est une journée de célébration importante en Ontario », a déclaré John Ecker, président du conseil d'administration de la Fiducie du patrimoine ontarien. « En présentant chaque année ces célébrations au Musée Josiah Henson de la Fiducie, nous continuons de souligner l'histoire des Ontariens noirs qui sont venus au Canada pour échapper à l'esclavage et de leurs descendants qui ont depuis élu domicile en Ontario et ont tant contribué à l'essor de notre province. »

« Chaque année, le Musée Josiah Henson de l'histoire des Afro-Canadiens offre des programmes stimulants pour sensibiliser le public à l'histoire des Noirs », a déclaré Michael Ford, ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme. « J'encourage tout le monde à visiter le musée pour en apprendre davantage sur l'importance du Jour de l'émancipation et à se joindre à eux pour célébrer les contributions durables des Ontariens noirs à la prospérité sociale, culturelle et économique de notre province. Avec une bonne connaissance de notre patrimoine commun, nous pouvons bâtir un Ontario plus fort et plus inclusif. »

Le Jour de l'émancipation au Musée Josiah Henson de l'histoire des Afro-Canadiens est généreusement soutenu par la Fondation RBC.

Les conférenciers et les interprètes à l'occasion du Jour de l'émancipation en 2024 comprendront :

Awakened Voices Narratives (9 h 35 and 13 h)

Déterminée à rendre hommage aux contributions et aux réalisations des premiers pionniers noirs de l'Ontario, cette troupe d'acteurs dynamique est source d'inspiration grâce à des représentations puissantes et des récits captivants.

Robert Ball (9 h 55 et 13 h 20)

Avec « une voix douce comme la soie », Robert Ball mêle soul, néo-soul, jazz et musique de détente, créant une musique sincère qui résonne auprès du public mondial.

Blackburn Brothers (10 h 15 et 13 h 40)

Préparez-vous à danser avec les Blackburn Brothers, un groupe de frères dynamique apportant un puissant mélange de blues, de R'n'B et de soul. Grâce à un riche héritage musical et des interprétations captivantes, ils célèbrent l'histoire, la liberté et la famille.

YVNG JRIP (10 h 35 et 14 h)

Découvrez les rythmes innovants et les paroles captivantes de YVNG JRIP, artiste hip-hop de 17 ans originaire de Chatham. Malgré son jeune âge, YVNG JRIP fait déjà beaucoup parler de lui dans l'industrie de la musique grâce à son son unique et à son dévouement à son art.

Dwayne Morgan (10 h 45 et 14 h 10)

Figure éminente de la communauté mondiale des arts de la parole, Dwayne Morgan, célèbre écrivain, producteur et double champion national canadien de slam de poésie, nous livre sa poésie puissante et emblématique.

Babarinde Williams (11 h 05 et 14 h 30)

Découvrez Drummin' up Ubuntu avec le grand percussionniste primé Babarinde Williams. Ce programme interactif de percussions célèbre notre interdépendance à travers des chansons, des chants, des histoires et des percussions captivants. Des tambours sont fournis pour cette expérience pratique inoubliable qui saura ravir les amateurs de tous les âges.

Chef Patience Chirisa (11 h 25)

Mettez tous vos sens en éveil avec la chef Patience Chirisa, experte en cuisine panafricaine. Originaire du Zimbabwe, la chef Chirisa proposera une délicieuse sélection de croque-en-doigts, tout en partageant sa passion pour le mélange d'ingrédients africains traditionnels et de saveurs internationales.

Discours et dévoilement de la courtepointe (11 h 45)

Soyez des nôtres pour le dévoilement de notre courtepointe communautaire. Au cours du Mois de l'histoire des Noirs 2024, des élèves du Lambton Kent District School Board, le conseil scolaire de district de Lambton Kent, ont apporté des morceaux de tissu qui avaient de l'importance pour eux afin de créer une courtepointe collaborative, assemblée par la communauté locale.

À propos du Musée Josiah Henson de l'histoire des Afro-Canadiens

Le Musée Josiah Henson de l'histoire des Afros-Canadiens est détenu et est exploité par la Fiducie du patrimoine ontarien. Le complexe célèbre la vie et le travail du révérend Josiah Henson et explore l'histoire du chemin de fer clandestin en Ontario. Le musée offre un lieu pour discuter de l'héritage de l'esclavage et du racisme ainsi que de la poursuite permanente de la justice sociale. Visitez notre Site web pour en savoir plus.

Restez connectés

Suivez la Fiducie du patrimoine ontarien sur Facebook, X, Instagram, LinkedIn et YouTube. Inscrivez vous au bulletin Questions de patrimoine... toujours plus!

À propos de la Fiducie du patrimoine ontarien

La Fiducie du patrimoine ontarien (la Fiducie) est un organisme du ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario. La Fiducie conserve, interprète et partage le patrimoine de l'Ontario. La Fiducie conserve le patrimoine culturel et naturel, d'importance provinciale, interprète l'histoire de l'Ontario, célèbre sa diversité et sensibilise les Ontariens à son importance dans notre société. La Fiducie conçoit une province d'Ontario où nous conservons, valorisons et partageons les lieux et les paysages, les histoires, les traditions et les récits qui incarnent notre patrimoine, aujourd'hui et pour les générations futures.

SOURCE Fiducie du patrimoine ontarien

Personne-ressource: Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Fiducie du patrimoine ontarien, veuillez communiquer avec David Leonard au 437 246-9065 ou à [email protected].