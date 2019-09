Célébrez la Journée nationale du café en obtenant gratuitement un café ou une autre récompense FidéliTim(MC) après avoir effectué un achat admissible aux restaurants Tim Hortons® partout au pays

Citations « Avec plus de deux milliards de cafés vendus chaque année et 80 pour cent de la population du pays qui se rend à un restaurant Tim Hortons chaque mois, nous voulions récompenser nos fidèles invités en leur offrant quelque chose de spécial en l'honneur de la Journée nationale du café. Tim Hortons est l'endroit tout désigné pour les amateurs de café qui veulent célébrer notre journée préférée de l'année, et nous voulons récompenser les gens qui aiment le café tout autant que nous. » - Mike Hancock, chef de l'exploitation, Tim Hortons

« Notre recette emblématique n'a jamais changé depuis l'ouverture de notre tout premier restaurant en 1964. Nous n'utilisons que des grains 100 % arabica de qualité supérieure pour notre café de mélange original, afin d'offrir le goût savoureux avec lequel les gens sont tombés en amour il y a 55 ans et qu'ils adorent encore aujourd'hui. Alors, venez savourer une ou deux tasses de notre café en fin de semaine et gâtez-vous avec une ou deux autres récompenses FidéliTim, parce que les Canadiens et Canadiennes méritent le meilleur café infusé qui soit. »

- Kevin West, chef des opérations de café, Tim Hortons

Faits sur le café Tim Hortons

Avec plus de 5 millions de cafés servis chaque jour, voici quelques-uns des faits les plus populaires à propos du café infusé Tim Hortons :

Depuis 55 ans - soit depuis 1964 - le café Tim Hortons est préparé selon la même recette exquise.

est préparé selon la même recette exquise. Tim Hortons n'a jamais partagé ni vendu sa recette de café à d'autres entreprises, et il n'y a que trois employés Tim Hortons dans le monde entier qui connaissent la formule de mélange et de torréfaction du café infusé emblématique de Tim Hortons .

n'a jamais partagé ni vendu sa recette de café à d'autres entreprises, et il n'y a que trois employés dans le monde entier qui connaissent la formule de mélange et de torréfaction du café infusé emblématique de . Les gens peuvent savourer un goût bien de chez eux quand ils voyagent - car le délicieux café Tim Hortons est le même à tous les restaurants Tim Hortons à travers le monde.

est le même à tous les restaurants à travers le monde. Certaines personnalisations populaires du café Tim Hortons sont, entre autres, les commandes de demi-chocolat chaud ou vanille française et demi-café, l'ajout d'une dose additionnelle de café à un cappuccino glacé ou l'utilisation du lait au chocolat plutôt que de la crème!

Technologie FreshBrewer™ de Tim Hortons

En 1964, Tim Hortons a inventé la recette de son café emblématique, préparé avec des grains de qualité supérieure, et les gens sont tombés en amour avec ce goût. En 2019, Tim Hortons continue de servir le même délicieux café emblématique à des millions d'invités au quotidien. Or, depuis ce jour à Hamilton où le premier restaurant Tim Hortons a ouvert ses portes, des technologies d'infusion du café plus avancées ont été développées, puis perfectionnées afin d'aider à rehausser l'expérience de l'invité.

À l'interne, les experts du café Tim Hortons ont effectué des marchés-tests auprès des propriétaires et invités des restaurants, et collaboré étroitement avec des ingénieurs afin de développer une technologie d'infusion meilleure et plus uniforme, tout en maintenant la recette secrète originale.

Après trois ans de mises à l'essai et de développement de notre propre technologie d'infusion, les restaurants Tim Hortons partout au pays ont commencé à utiliser la technologie FreshBrewerTM de TimMD qui garantit que notre café conserve les caractéristiques uniques à Tim tout en améliorant l'uniformité d'un café à l'autre, d'un restaurant à l'autre, d'un océan à l'autre. Cette évolution de la technologie d'infusion permet à Tim Hortons de tenir sa promesse d'un café toujours infusé frais aux 20 minutes, tout en servant à ses invités son café au goût emblématique de Tim dans chaque tasse.

En associant une carte de plastique FidéliTim à un compte dans l'appli mobile Tim Hortons, vous pouvez conserver toutes vos récompenses dans un seul et même compte. Pour obtenir de plus amples renseignements sur FidéliTim ou enregistrer votre carte FidéliTim, consultez le site TimHortons.com.

*Les invités doivent avoir enregistré leur carte FidéliTim dans l'appli mobile Tim Hortons. Les invités doivent utiliser l'appli Tim Hortons pour effectuer un achat admissible d'un montant de 50 cents ou plus (excluant les taxes et incluant les rabais) le 28 septembre et/ou le 29 septembre 2019. La récompense gratuite apparaîtra dans le compte FidéliTim dans les 24 à 60 heures suivant l'achat admissible effectué (assujetti aux modalités de l'offre). Limite d'un (1) achat admissible par compte, par jour. Les comptes FidéliTim affichant le nombre maximal de cinq (5) récompenses ne sont pas admissibles à cette promotion. Les récompenses gratuites peuvent être échangées pour un café ou thé infusé (de n'importe quel format) ou une pâtisserie (excluant les Timbits® et les bagels).

À propos de Tim Hortons® Canada

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts des gens d'ici. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants œuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada et ses restaurants servent plus de 5 millions de tasses de café par jour. Au Canada, 80 % de la population se rend à l'un des quelque 4 000 restaurants Tim Hortons du pays au moins une fois par mois. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs, wraps, soupes et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le www.timhortons.com.

